La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Gordillo tendrá que pagar el adeudo fiscal por ISR. En enero de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdió se segundo juicio del 2021 contra Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En ese momento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) le anuló un crédito fiscal de 16.1 millones de pesos porque encontró irregularidades en la actuación del SAT contra la lideresa sindical, cometidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras estuvo privada de la libertad por cargos de los que fue absuelta en 2018. La defensa de Gordillo fue que, básicamente, no pudo defenderse del proceso administrativo porque estaba privada de su libertad. Así, el TFJA decidió anular el crédito fiscal de ISR. Una semana antes, Gordillo había ganado otro juicio al SAT. En esa ocasión, el (TJFA anuló una sentencia contra la maestra, emitida el 4 de septiembre de 2019. Así, la ex funcionaria se salvó de pagar 9.4 millones de pesos por concepto de ISR, más las actualizaciones, multas y recargos, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Al final sí tendrá que pagar

Sin embargo, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió el panorama. Esto se debe a que la SHCP impugnó la decisión del TFJA y obtuvo una sentencia de un tribunal colegiado que obligaba a Gordillo a pagar el adeudo fiscal de 16 millones de pesos. Gordillo interpuso un amparo directo contra la resolución del tribunal colegiado, y esperaba que fuera revisado por la SCJN. Como explica La Jornada, la maestra argumentó la inconstitucionalidad del artículo 167 de la Ley del ISR, así como violaciones a los derechos humanos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. Sin embargo, ayer la SCJN rechazó la solicitud de revisión de Gordillo. La Suprema Corte decidió que no se reunían los requisitos de procedencia para ninguno de los dos casos, por lo que se le negó el amparo. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/02/politica/batea-la-corte-a-gordillo-tendra-que-pagar-adeudo-de-19-3-millones-de-isr/

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