El SAT informó que está trabajando en la actualización de la información correspondiente al ejercicio 2020, del visor de comprobantes de nómina para el patrón. Algunos contribuyentes dicen que al c...

El SAT informó que está trabajando en la actualización de la información correspondiente al ejercicio 2020, del visor de comprobantes de nómina para el patrón. Algunos contribuyentes dicen que al consultar el visor de comprobantes de nómina para el patrón, sólo aparecen los ejercicios 2018 y 2019. Esto de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Así que los contribuyentes no tienen forma de validar las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), que se hicieron a los trabajadores, contra el visor de comprobantes de nómina y las declaraciones mensuales del entero al SAT de las mencionadas retenciones. Por eso, la Concamin solicitó al SAT que actualice el visor de comprobantes de nómina.

Respuesta del SAT sobre el visor de comprobantes de nómina

En su respuesta, el SAT dijo que la solicitud de la Concamin se hizo del conocimiento del área competente, la cual indica que de manera conjunta con el área tecnológica está trabajando en la actualización de la información correspondiente al ejercicio 2020. Se estima que se concluya con la actualización de la herramienta en el mes de noviembre. Esto lo publicó el SAT en el documento Quinta reunión bimestral 2020 con las coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente. La autoridad fiscal advirtió que la información contenida en el documento es de carácter informativo. Así que no crea derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las disposiciones fiscales. Puedes revisar el planteamiento de la Concamin y la respuesta del SAT aquí / Página: 9 / Fecha de publicación: el documento tiene fecha de octubre, pero se publicó en noviembre de 2020.

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