En 2020, la Prodecon superó la recaudación a través de acuerdos conclusivos alcanzada en 2019. A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció que estim...

En 2020, la Prodecon superó la recaudación a través de acuerdos conclusivos alcanzada en 2019. A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció que estimaba recaudar más de 15 mil 500 millones de pesos mediante acuerdos conclusivos para el cierre de 2020. Ahora, la Prodecon dio a conocer que superó la meta a través de convenios con 2,098 contribuyentes. Este monto representa un aumento de 11.4% en la recaudación por acuerdos frente a 2019. Para 2021, la Prodecon espera ver más aumentos. Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Quienes pueden solicitar un acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les esté practicando una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica; a partir del inicio de la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el monto de los impuestos a su cargo.

Entre los beneficios que obtienen los contribuyentes con esta herramientas de intermediación están:

Aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión con los que está inconforme.

Obtener la condonación de multas al 100%.

Evitar juicios largos y costosos

¿Por qué se dan los acuerdos conclusivos?

Durante el Taller para la Tramitación de Acuerdos Conclusivos, Luis Alberto Plascencia Alarcón, titular en funciones de la Prodecon, explicó por qué se dan los acuerdos con las distintas autoridades:

Administración General de la Autoridad Fiscal Federal depósitos bancarios no identificados deducciones sin documentación simulación de operaciones

Administración General de Grandes Contribuyentes intereses operaciones entre partes relacionadas en el extranjero transmisión y amortización de pérdidas fiscales

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior retorno de mercancías mercancía que no cuenta con pedimento de importación pedimentos con datos inexactos



Con información de La Jornada y El Economista https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/economia/prodecon-acuerda-15-mil-500-mdp-con-mas-de-2-mil-contribuyentes/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Prodecon-llega-a-una-conformidad-en-dos-de-cada-tres-acuerdos-conclusivos-20210119-0100.html

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