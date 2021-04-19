Te explicamos paso a paso cómo presentar tu declaración anual de personas físicas cuando tuviste más de un patrón durante el año. Los asalariados en general no tienen la obligación de presentar su ...

Te explicamos paso a paso cómo presentar tu declaración anual de personas físicas cuando tuviste más de un patrón durante el año. Los asalariados en general no tienen la obligación de presentar su declaración anual de personas físicas. Sin embargo, hay algunas situaciones en que sí tienen esta obligación, como cuando tienen dos o más patrones durante un mismo ejercicio. También, aunque no estén obligados, los contribuyentes asalariados pueden optar por presentarla voluntariamente, si así conviene a sus intereses. La declaración anual se tiene que presentar a más tardar el 31 de mayo de 2021. A continuación te explicamos paso a paso cómo presentarla, en caso de que te ubiques alguno de estos supuestos.

1 Entra a la página del SAT

Para entrar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), haz clic en la siguiente liga. Una vez en la página, pon el cursor sobre el menú "Declaraciones" (es el que está hasta la izquierda) y haz clic en la opción "Presenta tu declaración anual de personas físicas".

2 Introduce tus datos

Para accesar, puedes usar tu RFC y contraseña o con tu e.firma. Después de introducir tus datos, haz clic en el botón "Enviar".

3 Haz clic en "Presentar declaración"

4 Año y tipo de declaración

En esta pantalla selecciona el ejercicio fiscal que vas a declarar y el tipo de declaración. Si sólo tuviste ingresos por sueldos y salarios encontrarás preseleccionada la opción "Sueldos, salarios y asimilados". Haz clic en "Siguiente".

5 Ingresos

Aparecerá un recuadro que dice que la información precargada se basa en las declaraciones provisionales presentadas y los CFDI emitidos a tu nombre. Haz clic en "Ok". A continuación aparecerá la información precargada de los ingresos que obtuviste por sueldos y salarios. Verifica que sea correcta.

6 Deducciones personales

Verifica tus deducciones personales. Algunos de los gastos que puedes deducir por este concepto son honorarios médicos, colegiaturas y gastos funerarios.

7 Determinación

En la pestaña "Determinación" verifica el resultado del ejercicio fiscal. Si estás de acuerdo, haz clic en "Acepto propuesta".

8 Saldo a favor

Si obtuviste un saldo a favor, en el campo llamado "¿Qué deseas hacer con tu saldo a favor?", puedes seleccionar una compensación o una devolución. Al compensar, puedes usar el monto que tienes a favor para pagar otro crédito fiscal por el mismo impuesto. Si eliges una devolución, escoge la CLABE interbancaria que te muestre el sistema, o registra una nueva. La CLABE que elijas tiene que estar a tu nombre.

9 Datos informativos

Posteriormente informa si tienes ingresos exentos, por los cuales no se debe pagar impuestos, como herencias, donativos y legados. Una vez hecho esto, puedes hacer clic en "Revisar" para acceder a la vista previa de tu declaración, o bien en "Guardar", con lo que tu declaración se quedará guardada en el sistema por 30 días. Si la información es correcta, envía tu declaración.

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