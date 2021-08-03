Para el segundo semestre del año hay algunas regulaciones laborales a las que hay que poner mucha atención. Para la segunda mitad del año, hay varias regulaciones laborales que las empresas no pued...

Para el segundo semestre del año hay algunas regulaciones laborales a las que hay que poner mucha atención. Para la segunda mitad del año, hay varias regulaciones laborales que las empresas no pueden perder de vista. A continuación describimos cuáles son:

1.- Reforma al outsourcing

Derivado de la reforma al outsourcing, el contratar empresas que brinden servicios especializados deberá verificarse que tengan el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Las multas para quien brinde o contrate servicios especializados sin registro van desde 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); esto es de 179,240 hasta los 4,481,000 pesos. Además, las facturas por servicios sin registro no podrán ser deducibles.

2.- Reforma al teletrabajo

A causa de la pandemia generada por el Covid-19, las empresas que operan de manera remota deben de cumplir la reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que regula el teletrabajo. Esta reforma dicta que las empresas que tengan empleados que trabajen de manera remota, ya sea desde sus hogares o en algún otro domicilio, deben proporcionarles el equipo necesario, asumir los costos de telecomunicaciones (internet) y una parte proporcional de electricidad. Por su parte, los trabajadores tienen que cuidar de manera correcta el equipo proporcionado por el patrón y manejar correctamente la información relacionada con el trabajo.

3.- NOM 035

La tercera regulación que hay que seguir es el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035, la cual tiene como objetivo establecer elementos para identificar, analizar y prevenir factores que puedan generar riesgo psicológico para los trabajadores. El trabajar de manera remota puede generar problemas psicológicos o de estrés y ansiedad a los trabajadores. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 85% de las organizaciones mexicanas no tienen las condiciones adecuadas para que los colaboradores tengan un balance entre vida personal y trabajo, lo que genera trastornos físicos y psicológicos. El incumplir esta norma te puede hacer acreedor a una multa que va de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que es entre 26 mil 767 y 535 mil 350 pesos.

La importancia del área de recursos humanos

Como comenta El Economista, de acuerdo con el estudio “El trabajo en México rumbo al 2022” de Worky, las nuevas regulaciones han llevado a las áreas de recursos humanos a tomar un rol estratégico en el futuro. “Recursos humanos ya no es un apoyo, sino una función central y estratégica para las organizaciones, dedicándose a la gente y no a la recaudación de las incidencias o de los formatos en excel y de las solicitudes impresas”. Este departamento será el encargado de cumplir todas estas regulaciones, a pesar de la carga de trabajo que puede caer sobre esta área, ahora tendrán más peso sobre sus hombros. Con información de PWC y El Economista https://www.pwc.com/mx/es/recursos-humanos/nom35.html https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Regulaciones-laborales-a-las-que-hay-que-poner-atencion-en-el-segundo-semestre-20210824-0112.html

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