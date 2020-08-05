La aplicación de comunicación WhatsApp, anunció su nueva herramienta para combatir las noticias falsas ¿Crees que AMLO hizo un pacto con los illuminati para convertirnos al comunismo o que Bill Gates busca implantarte chips mediante las vacunas contra el COVID-19? Esto es para ti. WhatsApp informó que ahora se podrá verificar la información que se reenvía a los usuarios a través de la aplicación. Esto podrá hacerse mediante una nueva herramienta de búsqueda por internet que busca erradicar las famosas cadenas de fake news que se diseminan a través de la app. Los mensajes recibidos que cuenten con la etiqueta de reenviado, consistente en un ícono de dos flechas , ahora contarán con un icono adjunto de una lupa de búsqueda. Si presionas la lupa, un mensaje emergente aparecerá, preguntándole al usuario si desea consultar la información en Google. “Estamos probando una solución sencilla para verificar la veracidad de estos mensajes al tocar un botón con una lupa que aparecerá en el chat”, dice el comunicado de la empresa. De esta manera la aplicación pretende erradicar las noticias falsas de una manera más eficiente y segura. Es frecuente recibir mensajes de los que desconocemos la procedencia, mediante una búsqueda se podrán verificar las fuentes. Añadió que, “esta función permite a los usuarios subir el mensaje directamente a su navegador para buscarlo en Internet, sin que WhatsApp vea el contenido del mensaje”. Según WhatsApp esta nueva herramienta está disponible dese el lunes en Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Irlanda, México y el Reino Unido, así como para quienes usen las versiones más recientes de WhatsApp en Android, iOS y WhatsApp Web. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/el-sat-publico-los-anexos-1-a-14-15-17-y-23-de-la-2a-rmrmf-para-2020/ Con información de Whatsapp.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.