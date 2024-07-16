El fisco envió cartas invitación por diferencias en los actos o actividades gravados por el IVA declarados y los reportados por sus clientes en la DIOT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyen...

El fisco envió cartas invitación por diferencias en los actos o actividades gravados por el IVA declarados y los reportados por sus clientes en la DIOT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó a los contribuyentes que pueden obtener el listado de los terceros que les reportaron como su proveedor en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). De acuerdo con Fiscalia, esto puede realizarse tramitando una aclaración de los comunicados por inconsistencias en el marco de vigilancia profunda, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les haya notificado una carta invitación por diferencias entre el importe de los actos o actividades gravados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asentados en su declaración y el importe que reportaron sus clientes. En el ejercicio de sus atribuciones sustantivas, Prodecon detectó problemas derivados de cartas invitación enviadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes, señalando diferencias en los actos o actividades gravados por el IVA declarados y los reportados por sus clientes en la DIOT. Fiscalia explicó que el SAT informó que las cartas invitación incluyen el listado de los terceros y el detalle de las operaciones en cuestión, permitiendo a los contribuyentes identificar la inconsistencia y proceder a su corrección. Además, señaló que la autoridad fiscal aclaró que la persona contribuyente puede contar con la información necesaria para su aclaración.

Aclaración de comunicados por inconsistencias

En caso de desconocer a los terceros reportados en la DIOT, se puede obtener dicha información a través del trámite de aclaración de comunicados por inconsistencias en el marco de vigilancia profunda. Para ello, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a sat.gob.mx, seleccionar 'Empresas o Personas' y elegir 'Otros trámites y servicios' > 'Ver más' > 'Aclaración, asistencia y orientación electrónica' > 'Presenta tu aclaración como contribuyente'. Dar clic en 'EJECUTAR EN LÍNEA' e ingresar RFC y Contraseña. Localizar 'Servicios por Internet' > 'Aclaraciones' > 'Solicitud' > 'Mensajes vigilancia profunda' y completar el formato electrónico de solicitud de aclaraciones. Enviar la solicitud y obtener el acuse de recepción.

Fiscalia indicó que lo anterior fue informado por la Prodecon a través de un comunicado de prensa, sin fecha de publicación.