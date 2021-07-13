Este trámite sólo pueden hacerlo mayores de edad. Los menores deben asistir presencialmente a las oficinas del SAT. Ahora es posible obtener la clave del registro federal de contribuyentes (RFC) en...

Este trámite sólo pueden hacerlo mayores de edad. Los menores deben asistir presencialmente a las oficinas del SAT. Ahora es posible obtener la clave del registro federal de contribuyentes (RFC) en línea, con sólo usar la clave única única de registro de población (CURP). Este RFC podrá ser usado para hacer cualquier trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Te decimos cómo generarlo.

Requisitos

En primer lugar, tienes que saber que para poder hacer este trámite tienes que tener 18 años cumplidos y tener un CURP vigente. Puedes consultar tu CURP en tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o en la siguiente liga: https://www.gob.mx/curp/. Tras ingresar a la liga, haz clic en la pestaña que dice "Datos Personales" e introduce tu nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y sexo.

Entra a la página del SAT

Una vez que tengas tu CURP a la mano, ingresa a esta liga. Ya que estés en la página, ingresa tu CURP y la clave captcha. Si ésta es ilegible, presiona en el botón de recarga. Da clic en "Continuar".

Mensajes de error

Si el CURP es incorrecto o corresponde a una persona menor de edad, aparecerá un mensaje de error. Los menores de edad sí pueden inscribirse al RFC, pero es necesario que acudan a una oficina del SAT.

Verifica tus datos

Si no se desplegó ningún mensaje de error, aparecerá una ventana donde aparecerán los datos registrados en el Registro Nacional de Población (RENAPO). Verifica que sean correctos. Si es así, da clic en "Continuar". De lo contrario, en "Cancelar". Si hiciste clic en "Continuar" aparecerán la ventana de los datos de ubicación, donde deberás introducir la dirección de tu domicilio e introducir un teléfono fijo o móvil a diez dígitos y un correo electrónico. Revisa los datos y da clic en "Continuar". Por último deberás responder si realizarás alguna actividad por la que obtendrás un ingreso. En caso de ser así, deberás especificar el tipo de actividad en un formulario que aparecerá en pantalla.

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