Las ventas son una profesión tan antigua como la vida misma, pero en México pareciera que nos quedamos atorados en los 80.

En el ya hoy lejano 2002, Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant crearon LinkedIn y, para la primavera del 2003, la lanzaron al mercado. En el otoño del 2008 tenía más de 25 millones de usuarios registrados,​ extendiéndose a empresas de 150 industrias diferentes, aunque predominaban las tecnológicas. En el verano de 2016, Microsoft anunció la compra de esa red social con enfoque laboral por 26.200 millones de dólares, convirtiéndose en una de las compras más costosas de Microsoft después de Skype. ¿Por qué Microsoft invertiría tanto dinero en una red social? Como siempre, la modernidad a nuestro país llega retrasada. Yo comencé a usar esta red apenas a principios de esta década y desde entonces se me ha hecho una herramienta super valiosa y poderosa para prospectar. Sin embargo, en México la cantidad de profesionales que usan la red es mínima comparada a niveles internacionales. En verdad es increíble ver a vendedores en pleno siglo XXI haciendo uso de técnicas tan rancias y pasadas de moda que dan pena ajena. A partir de este lunes, el semáforo sanitario cambia a naranja y poco a poco la sociedad y sus industrias se van restableciendo con nuevas medidas. Para el vendedor promedio que sigue con sus tácticas ochenteras, representará todo un reto no tener la libertad de salir a la calle y tocar puertas; o, para los más “modernos”, meterse a Google a buscar empresas y marcar en frío. Es por eso que hoy más que nunca es imperativo que como vendedores nos actualicemos y usemos herramientas digitales para dominar el mercado en la “nueva normalidad”. Por eso les traigo estos tres consejos para iniciarse en Linkedin.

Crea un perfil para vender, NO PARA BUSCAR EMPLEO

LinkedIn tiene dos funciones para el usuario promedio: 1) buscar empleo o 2) promover su trabajo. Si eres un vendedor en activo, te conviene enfocar tu perfil a una página personal de venta de tus productos y servicios para que cuando otras personas te busquen o quieran conocer mas de ti, conozcan de lo que vendes de una manera más clara.

Genera relaciones… NO VENTAS

Lo que me tiene ¡HARTO! de la poca gente que se sube a Linkedin pero no lo sabe usar son esos invasivos mensajes privados donde lo primero que hacen es venderte. De nuevo aplican esa vieja táctica del barro a la pared (avienta una plasta y a ver qué se queda). Hoy más que nunca debemos ser francotiradores, une a tu red solo contactos que te generen, y cuando lo hagas, ¡por favor no les vendas! Sé que suena extraño, pero las ventas siempre han sido relaciones y los mejores vendedores entienden eso. ¿Cómo género relaciones? Te lo explico en el siguiente punto.

Crea contenido TODO EL TIEMPO

Es difícil generar una relación manteniendo una plática por mensajes porque no es una red social como Facebook para platicar con tus cuates ¡Es para vender! Y cómo lo hago sin ser intrusivo? Comparte consejos, recomendaciones de tus clientes, videos testimoniales o de cómo usar tu producto o servicio. Si puedes, usa la herramienta de LinkedIn para crear artículos y dedícate a explicar un problema y cómo resolverlo con tu producto o servicio. Es importante crear historias que conecten con tu público objetivo: si lo haces bien, pronto tendrás a gente interactuando en tus publicaciones y por ende interesadas en lo que vendes. La forma de vender ¡ya cambió! Todos queremos comprar pero sin que nos vendan de una manera tan egoísta. Comparte, recomienda y comenta publicaciones de colegas o gurús de tu ramo, guíate en las mejores prácticas de la red y verás cómo esta nueva interacción digital te da más ventas.

LEE MÁS COLUMNAS DE ESTE AUTOR, TE RECOMENDAMOS:

https://negocios-inteligentes.mx/ojo-vendedores-3-consejos-para-dominar-la-nueva-normalidad/

Hoy es el día para cambiar tu forma de vender y generar más. Si buscas vendedores expertos en esta red y que traigan mas negocio contactanos en www.vendedores.work