En este artículo, el L.C.P. Sergio Morales Zaldivar, contador, emprendedor y conferencista, explora la dualidad con la que millones de contribuyentes enfrentan cada año la Declaración Anual: entre ...

En este artículo, el L.C.P. Sergio Morales Zaldivar, contador, emprendedor y conferencista, explora la dualidad con la que millones de contribuyentes enfrentan cada año la Declaración Anual: entre el temor a cometer errores y ser sancionados, y la posibilidad de obtener un saldo a favor. Con un enfoque claro y cercano, invita a entender mejor este proceso fiscal clave

Cada año, millones de contribuyentes en México deben presentar su Declaración Anual ante las autoridades fiscales. Para muchos, este trámite representa un momento de estrés e incertidumbre, ya que existe el riesgo de cometer errores u omisiones que pueden derivar en sanciones o incluso auditorías. Para otros, en cambio, se trata de una oportunidad para obtener un saldo a favor y recuperar parte del dinero pagado durante el año fiscal.

Esta dualidad en la percepción del trámite obedece, en gran medida, al desconocimiento del proceso, a las actualizaciones tecnológicas implementadas por las autoridades y a la experiencia personal de cada contribuyente.

La Declaración Anual: obligación y responsabilidad

Para comprender las distintas creencias en torno a la Declaración Anual, es importante recordar que se trata de una obligación fiscal que debe cumplirse tanto por personas físicas como por personas morales al finalizar el año fiscal. En ella se reportan ingresos, deducciones, retenciones y pagos, con el fin de determinar si existe un adeudo o un saldo a favor.

Con el objetivo de incluir a más contribuyentes, las autoridades han simplificado el proceso en los últimos años. Gracias a la tecnología, hoy es posible consultar la información fiscal ya precargada en la plataforma del SAT. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten fallas técnicas, caídas del sistema y problemas operativos que contribuyen al malestar general y a la percepción negativa del trámite.

El temor a la declaración

La sociedad mexicana ha desarrollado históricamente una relación de temor y distancia con las autoridades fiscales, y la Declaración Anual es un reflejo claro de ello.

Si se realizara una encuesta sobre cómo perciben los contribuyentes este trámite, probablemente la palabra más repetida sería: estrés.

El miedo a equivocarse al capturar datos, omitir ingresos, deducir gastos no permitidos o duplicar información —y que esto derive en sanciones o revisiones— genera ansiedad, sobre todo entre quienes no tienen conocimientos fiscales ni cuentan con asesoría adecuada.

Además, existe un miedo generalizado a ser auditado. Aunque la probabilidad de ser revisado es baja si se cumple correctamente, el temor persiste y se amplifica con la desinformación en redes sociales y creencias como que “el SAT está buscando cualquier pretexto” para revisar a los contribuyentes.

Otro factor que abona a esta percepción es la constante actualización de las disposiciones fiscales, que obliga a los contribuyentes a mantenerse informados para evitar errores.

El otro lado de la moneda: el saldo a favor como beneficio

En contraste con esta visión negativa, muchos contribuyentes —especialmente personas físicas con ingresos por salarios, honorarios, arrendamientos o actividades empresariales— ven la Declaración Anual como una oportunidad para recuperar dinero.

Aunque parezca sorprendente para algunos, el SAT permite deducir gastos personales para reducir la carga fiscal: gastos médicos, dentales, hospitalarios, intereses reales por créditos hipotecarios, colegiaturas, aportaciones a fondos de retiro, entre otros. Si el monto deducible es mayor al impuesto causado, se genera un saldo a favor que puede devolverse directamente a la cuenta bancaria del contribuyente.

Quienes mantienen orden en sus gastos y conservan sus comprobantes fiscales digitales (CFDI) suelen tener una experiencia más positiva, llegando incluso a considerar este trámite como “su mejor aliado financiero”.

Algunos ven esta devolución como una forma forzada de ahorro, útil para pagar deudas, invertir o solventar gastos personales.

En este sentido, se debe reconocer que el proceso de devolución automática ha mejorado significativamente. Si el saldo a favor no supera los $150,000 pesos y la declaración se presenta correctamente, el reembolso puede realizarse en un plazo de 10 días hábiles, lo cual ha contribuido a generar mayor confianza en el sistema.

Las claves para no sufrir con la declaración

La diferencia entre tener una experiencia desagradable o una oportunidad financiera valiosa radica en qué tan informado esté el contribuyente. No se trata de ser un experto, sino de conocer los derechos y obligaciones que conlleva ser parte activa del sistema fiscal.

Algunas personas se preparan a lo largo del año, lo que les permite enfrentar el proceso de forma más organizada y tranquila, a diferencia de quienes llegan al trámite de manera improvisada.

Las autoridades también tienen un papel importante. Fomentar la educación fiscal desde edades tempranas, desarrollar programas de apoyo y promover la asesoría profesional pueden generar un entorno más justo y eficiente, en beneficio tanto del contribuyente como del propio sistema tributario.

L.C.P. y F. Sergio Morales Zaldivar

Emprendedor y Conferencista