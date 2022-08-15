Como parte del concurso, los participantes tienen que resolver problemas mediante el uso de modelos financieros, que podrían ser aplicados en la vida real Como seguramente sabes, Excel es un progra...

Como parte del concurso, los participantes tienen que resolver problemas mediante el uso de modelos financieros, que podrían ser aplicados en la vida real Como seguramente sabes, Excel es un programa informático que permite trabajar en hojas de cálculo, en las que se pueden realizar operaciones con fórmulas y números organizados en cuadrículas. Es útil para crear bases de datos, analizar números y realizar tareas contables y financieras. Dicho programa fue creado por la empresa tecnológica Microsoft, y aunque parece increíble existe una serie de competencias que forman parte de una Copa Mundial de Excel.

¿Qué es la Copa Mundial de Excel?

La Copa Mundial de Excel es una serie de competencias de modelos financieros que se llevan a cabo regularmente. Las clasificaciones generales se calculan y actualizan durante un año calendario, según el desempeño de los participantes. Se trata de una competencia que oficialmente se llama Financial Modeling World Cup (FMWC), que en español se llamaría Copa Mundial de Modelos Financieros. La copa se realizó por primera vez en 2020. Las competencias de la Copa Mundial de Excel son transmitidas por ESPN 8, de Estados Unidos, y a través de YouTube. Al parecer, la popularidad de las competencias se debe a que los concursantes tienen que resolver problemas financieros de la vida real, en forma de estudios de casos. Pero lo hacen mediante la creación de modelos financieros en el software de hojas de cálculo. Dicho evento se realiza como si fuera el campeonato mundial de un videojuego. Es decir, como un deporte electrónico, ciberdeporte o esport.

Participantes y grupos de edad

La FMWC está abierta a cualquier participante, independientemente de su edad, género, raza, lugar de residencia o cualquier otro factor limitante. Los participantes se dividen en grupos determinados por edad. Para la FMWC 2022 los grupos son los siguientes:

Sub-25, para concursantes nacidos de 1997 en adelante.

Abierto, para concursantes nacidos en 1996 y antes.

Casos de estudio de las competencias

Como parte del concurso, los participantes tienen que resolver problemas mediante el uso de modelos financieros, que podrían ser aplicados en la vida real. Generalmente, cada etapa incluye tres casos, con la posibilidad de casos adicionales o actividades relevantes alternativas. Cada caso incluye entre cuatro y 20 preguntas, y entre más complejas sean se otorgan más puntos si se responden correctamente. Los casos son variados, pueden incluir casos convencionales o se puede pedir que se prueben varios aspectos del modelado financiero:

Valoración de empresas.

Modelado de fusiones y adquisiciones.

Modelado de deuda.

Premio de 10 mil dólares

Por ejemplo, en una de las competencias relacionadas con la Copa Mundial de Excel se realizaron tres pruebas o casos prácticos, con una duración de 30 minutos cada una. Los concursantes debían resolver las pruebas, y al terminar se iban descalificando personas hasta llegar a la última prueba, donde se eligió al ganador:

‘A Story about the Reels’ : Crear un juego que tuviera un funcionamiento similar al de una máquina tragamonedas, en el que las y los usuarios pudieran ganar puntos.

: Crear un juego que tuviera un funcionamiento similar al de una máquina tragamonedas, en el que las y los usuarios pudieran ganar puntos. ‘Regatta’ : En ésta, las y los concursantes debían emular una carrera de barcos, en la que se pudiera obtener el mayor número de puntos posibles.

: En ésta, las y los concursantes debían emular una carrera de barcos, en la que se pudiera obtener el mayor número de puntos posibles. ‘Modelario’: Para la última ronda, debían desarrollar un modelo de predicción en el que pudieran descubrir la cantidad de puntos de un jugador de acuerdo a sus acciones.

El evento tuvo una duración aproximada de dos horas, contando lo siguiente:

Presentación de las y los participantes.

Introducción a la competencia.

Pruebas en vivo.

Presentación del ganador.

La competencia fue narrada por Oz du Soleill, del canal ‘Excel on Fire’ en YouTube, y Bill Jelen, conocido como MrExcel.com y autor de 67 libros relacionados con Excel. El ganador de la competencia fue un australiano llamado Andrew Ngai, con 411 puntos, quien recibió un premio de 10 mil dólares.