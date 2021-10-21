El presidente López Obrador dijo que la función de las empresas es invertir, crear empleos y pagar impuestos, no la filantropía. Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el papel de las empresas en la sociedad. De acuerdo con el mandatario, las funciones principales de las corporaciones son crear empleos, invertir en el país, producir y pagar sus contribuciones. Esta fue su respuesta cuando fue cuestionado sobre la devolución de impuestos a empresas. En este sentido, el presidente dijo que no está de acuerdo con la devolución de impuestos a las compañías para que inviertan en filantropía y obras sociales:

Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura? No, esa no es la función de las empresas, la función de la empresa básica es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones.

AMLO defiende Miscelánea Fiscal

El presidente también aprovechó la ocasión para defender uno de los cambios más controversiales de la Miscelánea Fiscal: la limitante a las deducciones por donativos, que esta madrugada se aprobó en la Cámara de Diputados. El cambio consiste en reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La propuesta busca limitar los donativos que otorgan las personas físicas a entidades autorizadas para emitir recibos deducibles para la base del ISR. Para esto, los donativos se incluirían dentro del Límite Global para Deducciones Personales. Actualmente, el Límite Global para Deducciones Personales establece que una persona física puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o cinco UMAS (Unidad de Medida y Actualización) elevados al año. Además de este límite, una persona física también puede deducir como donativos, aportaciones adicionales a programas de ahorro para el retiro y colegiaturas, por ejemplo. En total se pueden deducir en el límite global cerca de 163 mil pesos. Además, los donativos y los otros conceptos tienen un límite propio de 7% sobre los ingresos acumulables declarados el año anterior. Sin embargo, la propuesta, que aún se discutirá en el Senado, plantea que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. De acuerdo con especialistas, esto inhibirá las donaciones, ya que el monto máximo para las deducciones se alcanzará rápidamente. Además, esto eliminaría el incentivo de la deducción para hacer donaciones a distintas donatarias autorizadas. Un comunicado firmado por más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dice que más de cinco mil organizaciones se verán afectadas. Además, dejarán de recibir cerca de ocho mil millones de pesos. En este sentido, el mandatario explicó que las deducciones de impuestos para la filantropía es un invento de las empresas. Así, de acuerdo con el presidente López Obrador, es una estrategia para no pagar impuestos. Con información de La Jornada, Forbes y Animal**Político https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/20/economia/algunas-empresas-recurrieron-a-la-filantropia-para-no-pagar-impuestos/ https://www.forbes.com.mx/politica-filantropia-no-es-funcion-de-las-empresas-pagar-impuestos-si-amlo/ ttps://www.animalpolitico.com/2021/10/amlo-filantropia-no-es-funcion-empresas-sino-crear-empleos-pagar-impuestos/

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