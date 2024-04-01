El aviso correspondiente al ejercicio 2023, debió presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2024 El Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la obligación para los socios y a...

El aviso correspondiente al ejercicio 2023, debió presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2024 El Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la obligación para los socios y accionistas de las personas morales, de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su certificado de firma electrónica avanzada.

Facilidad para que socios o accionistas extranjeros no soliciten inscripción en el RFC

Pero de acuerdo con Fiscalia, la misma disposición establece una facilidad:

No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participación, siempre que la persona moral o el asociante, residentes en México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.

Fecha límite para presentar la relación de los socios, accionistas o asociados

El texto indica que lo anterior significa que el aviso correspondiente al ejercicio 2023, debe presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2024. Esta relación se presenta por internet a través de la página del SAT.

Presentación de la relación en línea

Fiscalia explicó que para presentar la relación en línea, se debe ingresar a través de ‘Mi Portal’ en un caso de ‘Servicio’ o ‘Solicitud’, y anexando su relación en un archivo Excel. El aviso sólo se considerará recibido si se presenta correctamente su información, por lo que no es necesario que esperar alguna respuesta de la autoridad fiscal, basta con el número de folio. Puedes consultar una guía del SAT sobre este trámite aquí.