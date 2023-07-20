Los créditos del Infonavit tienen tienen obligatoriamente un seguro que cubre la deuda en caso de incapacidad total o de muerte del trabajador El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución que se encarga de otorgar créditos a los trabajadores para la adquisición, construcción o mejora de vivienda. Infonavit ofrece diferentes programas de préstamos hipotecarios a los trabajadores. Pero ¿qué pasa si por alguna enfermedad o accidente el titular del crédito hipotecario fallece? Información publicada por el Infonavit indica que, en caso de que el titular del crédito hipotecario fallezca, la deuda queda liquidada. Esto se debe a un seguro que acompaña a cada crédito. De acuerdo con Maribel Trejo Estudillo, integrante de la Comisión Técnica Sector Empresa de Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio de Contadores Públicos de México, los créditos del Infonavit, como cualquier crédito hipotecario en Mexico, en las cuotas de pago tienen obligatoriamente un seguro que cubre la deuda en caso de incapacidad total o de muerte del trabajador. En entrevista con El Contribuyente, la especialista dijo que lo anterior lo establece el Artículo 51 de la Ley del Infonavit: "Los créditos que el Instituto otorgue a los trabajadores estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto derivados de esos créditos". Trejo Estudillo indicó que el seguro sirve para que, en caso de fallecimiento del titular del crédito hipotecario, los beneficiarios tengan la seguridad de que este saldo quede finiquitado ante el Infonavit. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera importante que cuando el crédito del Infonavit se haya otorgado por primera vez, se revise quienes son los beneficiarios.