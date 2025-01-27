La producción de maíz en Sinaloa caerá 42% en 2025, lo que elevará el precio de la tortilla en México. Agricultores advierten posible importación de maíz transgénico

La producción de maíz en Sinaloa caerá 42% en 2025, lo que elevará el precio de la tortilla en México. Agricultores advierten posible importación de maíz transgénico

El estado de Sinaloa, entidad que es la principal productora de maíz blanco en el país, enfrenta una de sus peores crisis agrícolas en la historia debido a la sequía extrema. Este año, se espera que la cosecha alcance un máximo de 1.8 millones de toneladas, lo que representa una caída del 42% en comparación con 2024 y su segunda baja consecutiva.

La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) advirtió que esta será la producción más baja registrada, lo que provocará un alza en el precio del maíz y, en consecuencia, un impacto en el costo de la tortilla a nivel nacional.

Sequía y reducción de siembra: el origen de la crisis

De acuerdo con Marte Vega Román, presidente de CAADES, la falta de agua en las presas obligó a los agricultores a reducir drásticamente la superficie sembrada. En 2025, solo se cultivaron 150 mil hectáreas, lo que equivale a 45% menos que en 2024 y 72% menos que en 2023, cuando se sembraron 540 mil hectáreas.

Las presas de Sinaloa, que son la principal fuente de riego, registraron un nivel de llenado de 16.2% al cierre de la primera quincena de enero, lo que representa una reducción del 40% en comparación con 2024 y el nivel más bajo desde 2019, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Impacto en el precio del maíz y la tortilla

Ante la menor oferta de maíz, los contratos de venta de la cosecha ya están negociándose en 7,000 pesos por tonelada, un aumento del 16.6% respecto al valor estimado antes de conocer la caída en la producción. Comparado con los 4,600 pesos por tonelada que los agricultores recibieron en 2024, el incremento es del 52%.

Marte Vega Román advirtió que esto podría afectar el precio de la tortilla, aunque aclaró que el aumento no necesariamente será en la misma proporción.

“El precio de la tortilla va a estar presionado al alza, pero no sería justificable que suba en la misma proporción que nuestros precios. No hay una relación directa, porque hemos tenido años en los que, cuando sube el maíz, sube la tortilla, pero cuando baja el grano, la tortilla no baja”, explicó.

México podría importar maíz transgénico

Ante la crisis en la producción, México no tendrá más opción que importar maíz blanco de Estados Unidos o Sudáfrica, el cual es genéticamente modificado (transgénico).

De acuerdo con Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la importación de maíz transgénico podría ayudar a contener el alza en los precios de la tortilla y otros productos derivados del maíz.

“El ingreso de ese grano reduciría la presión al alza de los precios del maíz y en consecuencia en la tortilla y otros derivados del cereal”, señaló.

¿Cómo afecta esto al mercado nacional?

El maíz blanco representa el 88% de la producción total de maíz en México y es utilizado principalmente para producir harina y tortillas. El 12% restante es maíz amarillo, empleado en la industria pecuaria, almidonera y de fructosa, según la Secretaría de Desarrollo Rural.

Actualmente, el mercado nacional se abastece con maíz blanco del Bajío, y la producción de Sinaloa comenzará a llegar al mercado en mayo. Sin embargo, con la drástica reducción de cosechas, los precios seguirán siendo un tema de preocupación para consumidores y productores por igual.