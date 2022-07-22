El fisco mexicano lanzó una herramienta para buscar y detectar direcciones de correo electrónico fraudulentas Desde hace algunos años se reportan intentos de fraude digital mediante el uso de mensajes que aparentan ser del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con dichos mensajes se busca obtener información confidencial personal de los contribuyentes. La autoridad fiscal frecuentemente lleva a cabo campañas para alertar a los contribuyentes, sobre los diversos mecanismos que los delincuentes utilizan para llevar a cabo estas fechorías.

El SAT presenta buscador de correos apócrifos

Por eso, a partir del 20 de julio, el SAT presentó un nuevo servicio a través de su portal de internet, consistente en una herramienta para buscar y detectar direcciones de correo electrónico fraudulentas. La nueva herramienta se llama “Buscador de correos apócrifos”, y puede accederse a ella directamente aquí. A través de esta herramienta, la autoridad alerta a la población para que no se deje engañar. Las personas que hayan recibido un correo electrónico de una dirección sospechosa, pueden buscarla en esa herramienta. En caso de que no esté registrada, se puede llevar a cabo un reporte a través de la dirección: [email protected].