Las tasas de interés que aplican los bancos a las tarjetas de crédito se han incrementado más que la tasa de referencia de Banxico. Las tasas de interés que aplican los bancos a las tarjetas de crédito se han incrementado a la par o incluso a un mayor ritmo que la tasa de referencia del Banco de México (Banxico), de acuerdo con estados de cuenta revisados por el periódico El Norte. Según lo reportado por el diario, mientras que de mayo del 2021 al mismo mes del 2022 la tasa del Banxico subió en 3.00 puntos porcentuales a 7.00 por ciento, en una tarjeta MÁS de Banregio se observó un aumento de 9.85 puntos en el mismo periodo y en una Club Premier Aeroméxico de Santander uno de 7.66. Asimismo, en tarjetas de Banorte Gold se registró un incremento de 3.94 puntos porcentuales, en una Oro BBVA un alza de 2.98 y en una Banorte Clásica un aumento de 2.94 por ciento.

Aumenta Banxico tasa de interés

Banxico anunció este jueves su decisión de aumentar en 75 puntos base la tasa de interés, con lo que el referencial se ubica en 7.75 por ciento. Esta es, además, una decisión histórica, pues es el alza más alta en 25 años de autonomía de la institución. Actualmente el costo al que prestan los plásticos ronda en 34.31%, sin embargo, la tasa de interés varía dependiendo la línea de crédito otorgada, por ejemplo, en montos de hasta 10,000 pesos el costo promedio es de 46.4%, en cantidades con tope de 20,000 pesos es de 43.2% y de hasta 30,000 la tasa es de 36.2 por ciento, según información del Banxico. “Esos aumentos en la tasa de interés lo que buscan es ajustar o tratar de hacer que la inflación en lugar de seguir aumentando, comience a disminuir; el costo del dinero disminuye la demanda agregada y con ello puede bajar la inflación en un punto deseado”, dijo a Milenio, Nicolás Eguiarte, director Cambiario de Banco BASE.

La opinión de especialistas

Jorge Sánchez Tello, investigador de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), dijo a Reforma que con el aumento de la tasa de referencia generalmente todas las tasas variables aumentan, aunque no necesariamente en la misma proporción. El especialista expuso que los movimientos pueden variar además por las expectativas económicas y el riesgo que observe cada banco, así como la estrategia comercial frente a la competencia. Por su parte, Jorge Moreno, catedrático e investigador de la Facultad de Economía de la UANL, agregó que las variaciones en las tasas también están relacionadas con el riesgo particular de cada cliente o usuario y su comportamiento pasado, en cuanto a sus pagos. "Hay otros factores que influyen en el aumento de interés como puede ser el riesgo de no pago o el riesgo de moratoria, es decir, los bancos saben que estamos enfrentando una situación de crisis y que ante la incertidumbre, la crisis, la pérdida de empleo existe mayor probabilidad de no pago, de riesgo de incumplimiento", sostuvo. Los especialistas coincidieron en que las tarjetas de crédito son los instrumentos más sensibles a los cambios en las tasas de interés de referencia, aunque el resto de los créditos, como personales y de nómina, también se han visto o se verán afectados.