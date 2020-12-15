¿Qué no se supone que el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes impulsores de la desaparición de la subcontratación? El Banco del Bienestar lanzará una licitación para cubrir servicios técnicos y administrativos de apoyo. Lo curioso, según reporta diario Reforma, es que el gobierno federal pretende obtener estos servicios mediante la figura de outsourcing, o tercerización laboral. La contratación se estima por un monto de 520 millones 706 mil 402 pesos, según un oficio fechado el 30 de noviembre de 2020 y firmado por la directora de recursos materiales de la institución, Mónica Adriana Salguero Osuna. Según Reforma, la convocatoria está programada para aparecer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de enero de 2021, día en que también se dará a conocer en el portal CompraNet, el sistema de información pública en materia de contrataciones públicas. El fallo está programado para enero 22 y la firma del contrato para el 6 de febrero. El Banco del Bienestar es la institución de la banca de desarrollo con la que el gobierno federal pretende dar acceso al sistema financiero a los mexicanos de las comunidades más recónditas del país, mediante la construcción de 2 mil 600 sucursales en todo el país, lo que se espera que concretar en 2022. En una primera etapa, el Banco del Bienestar arrancará con mil sucursales en junio de 2021, según las proyecciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según Reforma, el Banco del Bienestar también hizo una licitación por el mismo concepto en 2020 por un monto de 463.7 millones de pesos. La proveedora ganadora fue Servicios Empresariales Teram, cuyo contrato estará vigente hasta el 31 de enero de 2021. Recientemente, AMLO firmó una iniciativa que, de aprobarse, implementaría nuevos controles a la figura de la subcontratación laboral, bajo el argumento de que ha sido utilizada para evadir impuestos y privar a los trabajadores de sus derechos laborales. En su conferencia mañanera de noviembre 18, el mandatario aseguró que desaparecerían los servicios de subcontratación que existan en el gobierno. “Todo lo que pueda existir de subcontratación en el gobierno se termina, no puedo enviar una iniciativa (y permitirlo en el gobierno), no creo que haya ningún problema para la regulación, no tenemos por qué tener intermediarios”, dijo.

Con información de Reforma.

https://www.reforma.com/quiere-banco-de-4t-mas-outsourcing/ar2089794

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