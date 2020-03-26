Además de ofrecer la incapacidad a distancia, el IMSS enviará kits para evitar el contagio en los hogares. En la conferencia mañanera de ayer, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del ...

Además de ofrecer la incapacidad a distancia, el IMSS enviará kits para evitar el contagio en los hogares. En la conferencia mañanera de ayer, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, dijo que el Instituto ofrecerá, por primera vez, la posibilidad de tramitar una incapacidad a distancia. Los derechohabientes que presenten síntomas podrán entrar en la app IMSS Digital y responder un cuestionario. Con esa información se decidirá si califica para ser paciente de coronavirus o no. Si lo es, recibirá una incapacidad de 14 días. Además, el IMSS enviará a su casa un kit de cubrebocas, alcohol, gel antiséptico y termómetro. Esta incapacidad funciona como cualquier incapacidad por enfermedad:

En una incapacidad de 14 días, se subsidian 11 días con 60% de sueldo. En estos casos, el patrón paga los días restantes.

Si el derechohabiente es personal de salud o contrajo la enfermedad por riesgo de trabajo, se le paga el 100% durante los 14 días.

Además, el IMSS ofrece un curso en línea sobre cómo cuidar a adultos mayores para evitar el contagio por coronavirus. Lo puedes revisar dando click en este enlace. Con información de El Universal.

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