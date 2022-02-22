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En la nueva versión de la factura electrónica, se incorporan como requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal del receptor. El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de factura electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se trata de la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con la que el SAT obtendrá información más detallada sobre la identidad de los contribuyentes, su actividad económica, el régimen al que pertenecen y los impuestos que pagan. Con esta nueva versión del CFDI 4.0 se busca tener una mayor fiscalización de los contribuyentes, de acuerdo con el contador Guillermo Mendieta, integrante de la comisión técnica de Auditoria Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. “Estos cambios vinieron para controlar un poco más el tema de la fiscalización, porque uno de los principales cambios importantes que tiene esta nueva versión que se habían eliminado en la versión anterior, es que se tienen que especificar el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor de la factura”, explicó.

Ampliación del plazo

La versión 4.0 inició su vigencia el primero de enero y originalmente se estableció un periodo de convivencia entre la anterior versión, hasta el 30 de abril del 2022. Sin embargo, el fisco amplió el plazo de convivencia, por lo que los contribuyentes podrán continuar emitiendo facturas versión 3.3 hasta el 30 de junio de 2022. “En la nueva versión se solicita ampliar la información en los complementos de timbrado, de nómina, de pago, de carta porte e impuestos locales para que entren a la versión 4.0” indicó el contador público Marco Antonio Vázquez Ramírez, en el taller "Cambios al CFDI 4.0 Anexo 20 y las Reformas fiscales 2022" organizado por BASH Capacitación Integral. Además, explicó que en los cinco comprobantes del Anexo 20 (CFDI de ingresos, egresos, complementos de pago, de nómina y el CFDI de traslado) se solicitará ampliar la información de los datos del emisor, del receptor, asimismo se pedirá especificar más datos sobre los productos, servicios e importes.

Principales cambios

De acuerdo con el portal del SAT, estos serán los principales cambios de la factura electrónica: