En la nueva versión de la factura electrónica, se incorporan como requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal del receptor. El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de factura electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se trata de la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con la que el SAT obtendrá información más detallada sobre la identidad de los contribuyentes, su actividad económica, el régimen al que pertenecen y los impuestos que pagan. Con esta nueva versión del CFDI 4.0 se busca tener una mayor fiscalización de los contribuyentes, de acuerdo con el contador Guillermo Mendieta, integrante de la comisión técnica de Auditoria Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. “Estos cambios vinieron para controlar un poco más el tema de la fiscalización, porque uno de los principales cambios importantes que tiene esta nueva versión que se habían eliminado en la versión anterior, es que se tienen que especificar el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor de la factura”, explicó.
Ampliación del plazo
La versión 4.0 inició su vigencia el primero de enero y originalmente se estableció un periodo de convivencia entre la anterior versión, hasta el 30 de abril del 2022. Sin embargo, el fisco amplió el plazo de convivencia, por lo que los contribuyentes podrán continuar emitiendo facturas versión 3.3 hasta el 30 de junio de 2022. “En la nueva versión se solicita ampliar la información en los complementos de timbrado, de nómina, de pago, de carta porte e impuestos locales para que entren a la versión 4.0” indicó el contador público Marco Antonio Vázquez Ramírez, en el taller "Cambios al CFDI 4.0 Anexo 20 y las Reformas fiscales 2022" organizado por BASH Capacitación Integral. Además, explicó que en los cinco comprobantes del Anexo 20 (CFDI de ingresos, egresos, complementos de pago, de nómina y el CFDI de traslado) se solicitará ampliar la información de los datos del emisor, del receptor, asimismo se pedirá especificar más datos sobre los productos, servicios e importes.
Principales cambios
De acuerdo con el portal del SAT, estos serán los principales cambios de la factura electrónica:
Existirá la versión 4.0.
Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor, así como el código postal.
Incluirá campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.
El CFDI que ampara retenciones información de pagos:
- Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
- Permitirá relacionar otros CFDI.
El Complemento para recepción de pagos:
- Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
- Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
Actualización al servicio de cancelación de facturas:
- A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
- Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
- Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.
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