Con el rápido desarrollo de la tecnología y la aparición de los servicios financieros en línea, los modelos tradicionales de scoring ya no responden a las necesidades reales de los prestamistas y d...

Con el rápido desarrollo de la tecnología y la aparición de los servicios financieros en línea, los modelos tradicionales de scoring ya no responden a las necesidades reales de los prestamistas y de los prestatarios. Esto es especialmente cierto para los mercados emergentes, entre los que se encuentra México. En este sentido, existe un interés activo en el uso de datos alternativos para la evaluación crediticia, incluyendo la huella digital de los solicitantes. ¿Por qué los prestamistas mexicanos recurren al scoring no tradicional? ¿Qué problemas de la región puede resolver? Lee sobre esto y más en este artículo.

Los factores que afectan al mercado crediticio en México

Los bancos mexicanos que sólo utilizan datos financieros (tradicionales) para evaluar la solvencia de los consumidores se están perdiendo a los cientos de miles de prestatarios potenciales. Y, por tanto, la mayor parte de los beneficios. Esto ocurre por varias razones:

De acuerdo con el Banco Mundial, la inclusión financiera en México deja mucho que desear. Sólo el 37% de la población en edad de trabajar tiene una cuenta bancaria. El resto de los mexicanos prefiere el efectivo o simplemente no tiene acceso a las instituciones financieras. En este sentido, la mayoría de los residentes del país no pueden solicitar un préstamo a los bancos. Al fin y al cabo, no pueden evaluar su solvencia por falta de datos para el análisis. Según los datos oficiales, la población en edad de trabajar de México supera los 61 millones de personas. El país tiene una tasa de desempleo relativamente baja, de un 3%. Al mismo tiempo, el 54,6% de los mexicanos trabaja de forma no oficial. Así, más de la mitad de los prestatarios potenciales no pueden solicitar un préstamo a un banco tradicional. La razón es que los ingresos demostrados son uno de los requisitos obligatorios para los solicitantes. México tiene un grave problema con la compra y el alquiler de viviendas. Según el informe “OECD Economic Surveys. MEXICO” un hogar con una renta media necesitará ahorrar durante nueve años para comprar su propia casa. Si los ingresos son bajos, habrá que ahorrar durante 30 años. La situación no es mejor con el alquiler. Los gastos de una vivienda alquilada pueden alcanzar el 60% de los ingresos, lo que se convierte en una carga insoportable. Además, sólo el 16% del parque de viviendas del país se destina al alquiler a inquilinos, y el 40% de los pisos se alquilan de manera informal. Todo esto lleva a que la mayoría de los mexicanos tengan dificultades para demostrar su residencia. Esto también puede ser un obstáculo importante para obtener un préstamo de un banco tradicional.

El papel de los datos alternativos en el credit scoring en México

Debido al fracaso de la credit scoring tradicional en el mercado mexicano, los prestamistas de este país tienden a recurrir a los datos alternativos. Se refieren a información sobre un consumidor que va más allá de su historial de crédito. Puede tratarse de los pagos de servicios públicos o alquileres, información de las autoridades fiscales, datos sobre transacciones financieras (excluido el crédito). Sin embargo, se reconoce que la fuente más informativa de los datos alternativos para los prestamistas en México es la huella digital de los consumidores. Se trata de todos los datos que permanecen públicamente disponibles en la Web como resultado de la actividad en línea de los usuarios. Este hecho se explica porque el país se caracteriza por una amplia cobertura de los servicios de Internet:

En 2024, habrá 111,9 millones de usuarios de Internet en México. Esto significa que los prestamistas pueden encontrar información sobre el 86% de la población del país en línea.

Para una institución crediticia puede ser útil saber si un solicitante tiene suscripciones pagadas, diversas transacciones en línea, registros en todo tipo de plataformas, etc.

Un número algo menor, los 90 millones de mexicanos, utilizan activamente las redes sociales. A partir de ellas es posible conocer la educación y la carrera de una persona (redes profesionales como LinkedIn), sus aficiones e incluso rastrear su ubicación (mediante etiquetas de geolocalización).

Además, las plataformas modernas de credit scoring ofrecen herramientas especializadas para verificar la identidad de un solicitante. Por ejemplo, los prestamistas tienen la posibilidad de comparar los avatares y los nombres de los usuarios en varias redes sociales. Si se encuentran discrepancias, la persona puede ser sospechosa de fraude.

Los sitios de reclutamiento son muy comunes en México. El número de sus usuarios se cuenta por millones. Por ejemplo, sólo el más popular de ellos – OCCMundial – tiene más de 4 millones de visitantes.

Basándose en la actividad de un prestatario potencial en dichas plataformas, el prestamista puede sacar una conclusión sobre su situación laboral actual, sus perspectivas de empleo y el pago de su deuda.

También son populares entre los mexicanos los servicios de entrega en línea, en particular de los productos alimentarios. Se prevé que el número de clientes de estos servicios alcance los 46,8 millones en 2030.

Los prestamistas pueden analizar la regularidad y el coste de los pedidos para evaluar la salud financiera del consumidor.

Otra estadística muestra que el 74% de los adultos mexicanos cometen regularmente compras en línea. Esto significa que otra fuente informativa de los datos alternativos son la plataforma de e-commerce.

Los datos de dichas plataformas también permiten extraer conclusiones sobre la situación material del solicitante. Basta con rastrear el tipo y el coste de los bienes adquiridos, el método de pago preferido, la frecuencia de las compras y otros indicadores. Otras de las huellas digitales que los prestamistas deben tener en cuenta son:

Inscripciones en sitios de gambling. Este hecho puede indicar una ludopatía excesiva por parte del individuo, lo que constituye un mayor riesgo para el prestamista.

Disponibilidad de las suscripciones de pago. Un buen indicador del bienestar financiero y la fiabilidad de una persona será la puntualidad de los pagos y el aumento de los niveles de suscripción.

Ventajas de la alternativa de scoring RiskSeal

RiskSeal es un sólido sistema de scoring especializado en el análisis de la huella digital de posibles prestatarios. Sus clientes reciben más de 400 puntos de datos sobre cada persona, así como una puntuación de crédito digital lista para el solicitante. Enriquecer los modelos de scoring con datos alternativos de RiskSeal permite a las instituciones de crédito en México optimizar sus procesos de credit scoring y producir resultados como: