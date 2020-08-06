La famosa constructora ICA ahora esta a cargo de la construcción del tramo 4 del Tren Maya por adjudicación directa. El grupo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) en septiembre de 2017 se declaró en estado concursal o de impago, ya que tenía una deuda de 64 mil 163 millones de pesos en créditos garantizados y comunes, en bonos, con proveedores, en obligaciones solidarias, además de créditos subordinados y fiscales. Posteriormente, Empresas ICA y Controladora de Operaciones de Infraestructura obtuvieron la condonación de impuestos que data del 16 de septiembre de 2018, por estar en concurso mercantil, según información del órgano recaudador a la que tuvo acceso El Sol de México. En efecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó impuestos por 5 mil 730 millones de pesos a estas dos empresas de Bernardo Quintana Isaac, presidente del Consejo de Administración de ICA. El SAT aceptó el pago de 497 millones de pesos y la condonación parcial del adeudo. En este sentido, el pasado jueves Grupo ICA presentó el informe financiero anual correspondiente a 2019, y ahí reconoció que al 31 de diciembre de 2017 tenía pendiente de pago 4 mil 752 millones en impuestos, sin incluir los recargos correspondientes. De acuerdo con la información oficial, se propuso para la condonación total un monto de 5 mil 466 millones de pesos; sin embargo, el monto pagado al fisco sólo sumó al cierre de la presentación del informe financiero la cantidad de 497 millones 407 mil pesos.

ICA recibe obras multimillonarias del gobierno

Además de recibir condonaciones, Grupo ICA recibió por adjudicación directa la construcción del tramo cuatro del Tren Maya, de Izamal a Cancún: en total 257 kilómetros. También ganó el contrato para mejorar los suelos en la zona donde se iba a construir el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de desarrollar el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Según información publicada por el diario Milenio, el corporativo que preside Bernardo Quintana Isaac y dirige Guadalupe Phillips, sigue en situación crítica, financieramente hablando, pues cuenta con activos por 5 millones 319 mil pesos y pasivos por 3 mil 471 millones al cierre de 2019. Por su parte, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) adjudicó de manera directa el tramo 4 del Tren Maya a ICA, empresa que detenta el derecho —que aún tiene vigencia de 30 años— de vía de la carretera Kantunil-Cancún, autopista paralela al tramo adjudicado a ICA para el Tren Maya. En entrevista para El Financiero, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, explicó que dar ese tramo (de Izamal-Cancún) a ICA es el camino más fácil porque la concesión “tiene algunos candados que prohíben al gobierno mexicano generar competencia con la empresa que detenta la concesión de la carretera”. “Tiene que ser adjudicacion directa, sacarlos y meter a otra empresa es más complicado. Nos cuesta el derecho de vía, si les hubiéramos dicho, ‘quítate porque allí te voy’, hubiéramos tenido que indemnizarlos”, dijo Jiménez Pons. Por este motivo, este tramo fue dado por adjudicación directa y será construido por ICA “para evitar que el gobierno federal pagara una indemnización a la empresa” por motivo de los derechos que tiene en la autopista que conecta a Yucatán con Quintana Roo.

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