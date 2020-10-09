De acuerdo con la CFE, estados de la república, alcaldías en la Ciudad de México y dependencias federales, entre ellas el SAT, deben más de 757 millones de pesos en luz. Esta semana, la Comisión Fe...

De acuerdo con la CFE, estados de la república, alcaldías en la Ciudad de México y dependencias federales, entre ellas el SAT, deben más de 757 millones de pesos en luz. Esta semana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que varias alcaldías en la Ciudad de México y dependencias federales y locales no pagan luz. De acuerdo con el Informe del Consejo de Administración de la CFE 2019, la cartera vencida de la empresa hasta 2019 es de 55 mil millones de pesos. Lo que más llama la atención es que 78% de este total se deriva de los gobiernos locales. El adeudo de estas dependencias llega a los 757 millones de pesos. De acuerdo con la CFE, estos son algunos de los deudores más importantes:

El Servicio de Administración Tributaria (SAT),

secretarías de Gobernación,

Seguridad y Protección Ciudadana,

Relaciones Exteriores,

Defensa,

Economía,

Comunicaciones y Transportes,

Pemex,

Conagua,

Servicio Postal Mexicano,

el Metro de la CDMX,

Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y

la UNAM.

A mediados de 2019, el comisario de la CFE, Alejandro Rodríguez Miechielsen, presentó su Informe de Evaluación 2018. En el documento, Rodríguez Miechielsen resaltó que la cartera vencida era uno de los problemas más importantes para la CFE; además, dijo que para evitarlo, uno de los puntos cruciales era que gobiernos locales y dependencias debían pagar sus deudas.

Las deudas a nivel federal

El informe dice que la resistencia al pago en áreas conflictivas alcanza 32 mil millones de pesos. Estos son los cuatro estados que más deudas concentran en este sentido:

Tabasco: 10 mil 327 millones de pesos.

Estado de México: 8 mil 833 millones de pesos.

Chiapas: 4 mil 663 millones de pesos.

CDMX: 2 mil 533 millones de pesos.

La CFE también señala las deudas a nivel municipal, que alcanzan un total de 8 mil millones de pesos:

Estado de México: 4 mil 996 millones de pesos.

Chiapas: 729 millones de pesos.

Guerrero: 690 millones de pesos.

Tabasco: 539 millones de pesos.

Las deudas en la CDMX

En la Ciudad de México, alcaldías y dependencias presentan varias deudas en su pago de luz. En cuanto a dependencias, estas son las cinco que más deben:

SEP de la CDMX: 300 millones de pesos.

Sistema de Transporte Colectivo Metro: 163 millones de pesos.

Sacmex: 13.7 millones de pesos.

Pemex: 11.6 millones de pesos.

Sedena: 10.7 millones de pesos.

De acuerdo con información de El Universal, el SAT se encuentra en la posición número 11 de dependencias que más deben a la CFE con 2.2 millones de pesos. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/segob-sat-pemex-y-otras-dependencias-deben-757-millones-de-luz

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