El Instituto estableció que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante un plazo de 15 días naturales El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó el 4 de mayo de 2023 un acuerdo con el que se modificaron las reglas para la obtención de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La Opinión de cumplimiento del IMSS tiene un día de vigencia

De acuerdo con la consultora Fiscalia, la Opinión de cumplimiento del IMSS goza de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada, y se ha expresado que la autoridad tendría que reflexionar sobre la vigencia de un solo día de esta opinión. Esto se debe a que no parece un plazo razonable, considerando los tiempos incurridos en los procesos de contratación tanto de gobierno como de particulares. En su artículo, Fiscalia considera que un día no es suficiente para solventar los trámites, y una vigencia tan limitada traerá problemas de implementación.

La opinión de cumplimiento del IMSS será válida durante un plazo de 15 días

En este contexto, el acuerdo que publicó el IMSS establece que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, será válida durante un plazo de 15 días naturales que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF). En este sentido, el contribuyente deberá acreditar ante el ente público contratante que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social fue obtenida durante el plazo de 15 días naturales que el contribuyente tiene para la firma del contrato correspondiente. El acuerdo entró en vigor el 5 de mayo de 2023, y su texto completo puede ser consultado aquí.