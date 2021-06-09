La captación de Impuesto Sobre la Renta no está alcanzando las metas establecidas por Hacienda. Durante abril de 2021, los ingresos tributarios por el Impuesto sobre la Renta (ISR) fueron de 137 mi...

La captación de Impuesto Sobre la Renta no está alcanzando las metas establecidas por Hacienda. Durante abril de 2021, los ingresos tributarios por el Impuesto sobre la Renta (ISR) fueron de 137 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 16.2% frente al mismo periodo de 2020. Aunque actualmente la economía está en recuperación, los resultados fueron bajos si tomamos en cuenta que el impacto de la pandemia fue más grave en abril de 2020. Otro punto importante es que esta es la caída anual desde abril de 2020, cuando los ingresos por ISR cayeron 26% frente a los de 2019. Como señala El Economista, con esta caída se revierte el crecimiento anual de 9.2% en ISR que se consiguió en marzo. En entrevista con ese medio, Adrián García, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que es normal que la recaudación aumente en marzo. Esto se debe a varios pagos que deben hacer los contribuyentes, así como a la declaración anual de personas morales. Por eso, es normal una pequeña caída en abril; sin embargo, la caída anual puede significar que la recuperación económica no ha sido muy efectiva. Otra explicación es que este año el SAT no ha conseguido tantos pagos millonarios de grandes contribuyentes. En 2020, esta estrategia de fiscalización fue la responsable de una gran parte de la recaudación.

Caída de ISR a lo largo del año

En los primeros cuatro meses del año, la recaudación de ISR fue de 714 mil millones de pesos. Esto es una caída de 2% frente al mismo periodo del año pasado. Esto significa que el ISR que quedó corto por 32 mil millones de pesos frente a lo estimado por la SHCP. Para el primer cuatrimestre, se esperaba una recaudación de 747 mil millones de pesos. En este periodo el IVA y el IEPS también tuvieron caídas de 0.2% y 13%, respectivamente. Sin embargo, el ISR fue el único de estos impuestos que presentó una caída en el mes de abril. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-de-ISR-volvio-a-caer-en-abril-erario-capto-16-menos-20210608-0148.html

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