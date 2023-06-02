La autoridad fiscal incorporó la clave del régimen '616' al uso 'G02' y ahora es posible emitir una nota de crédito a 'público en general' El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Egres...

La autoridad fiscal incorporó la clave del régimen '616' al uso 'G02' y ahora es posible emitir una nota de crédito a 'público en general' El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Egresos conocido como nota de crédito sirve para amparar devoluciones, descuentos y bonificaciones. Es decir, sirve para disminuir ingresos que fueron registrados en facturas previas.

Catálogo del uso de los CFDI

El catálogo c_UsoCFDI es el que contiene las claves del uso que se le dará al comprobante fiscal, por ejemplo: gastos en general, honorarios médicos, donativos, nómina, adquisición de mercancías, etcétera. Pero de acuerdo con Fiscalia, para cada uno de estos usos, el catálogo prevé a cuáles regímenes de tributación corresponde cada 'uso' de CFDI. Por ejemplo, el uso de 'nómina' sólo puede emitirse a contribuyentes con el régimen '605 Sueldos y salarios e Ingresos asimilados a salarios', o el uso de 'honorarios médicos' sólo puede emitirse a personas físicas que presentan declaración anual.

Uno de los usos comunes es el G02

En este contexto, se tiene que uno de los usos comunes es el 'G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones', el cual se utiliza en los casos de emisión de una nota de crédito. La consultora indica que hasta antes del 22 de abril de 2023, el uso G02 sólo podía emitirse a regímenes tributarios con alguna actividad. Es decir, no se podía emitir al 'público en general'.

Régimen 'sin obligaciones fiscales'

Así que si una empresa tenía que registrar un descuento, devolución o bonificación en una operación por la que el consumidor no solicitó factura y se facturó al 'público en general', se veía imposibilitado a emitir la nota de crédito correspondiente también a 'público en general'. Esto era así porque el uso G02 no incluía el régimen de receptor '616 Sin obligaciones fiscales', que es el que se utiliza cuando se emiten documentos a 'público en general', con el uso de clave genérica del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) XAXX010101000. (Imagen: El Contribuyente)

El SAT actualizó el catálogo de usos

Pero el 22 de abril de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó una actualización al catálogo de usos del CFDI, versión 4.0. Con la actualización, la autoridad fiscal incorporó la clave del régimen '616' al uso 'G02'. Por eso, ahora es posible emitir una nota de crédito a 'público en general'. Fiscalia recomendó actualizar los sistemas de facturación con este importante cambio, para estar en condiciones de expedir correctamente los CFDI, de documentar adecuadamente las operaciones y, sobre todo, de cumplir con los controles internos necesarios para una óptima administración.