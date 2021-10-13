Las oficinas del SAT permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a la llegada del huracán “Pamela”. A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó a los contribuyentes sobre el cierre de sus oficinas en Mazatlán, Sinaloa debido al inminente arribo del huracán “Pamela”. Debido a este evento natural, Protección Civil de la entidad recomendó la suspensión de labores en negocios y actividades a excepción de las relacionadas con seguridad, salud y protección civil a partir de este miércoles 13 de octubre. https://twitter.com/SATMX/status/1448120399078772736 Haciendo caso de las recomendaciones emitidas, el SAT cerrará su oficina desconcentrada, así como el módulo de servicios tributarios ubicados en esta entidad. La autoridad menciona que, anteponiendo la seguridad tanto de la población como de su personal, las citas para realizar trámites de manera presencial que los contribuyentes hayan obtenido durante estos días serán reprogramadas para el momento en que la actividad vuelva a la normalidad. En caso de que el huracán cambie de trayectoria o disminuya su intensidad, el SAT retomará sus actividades de manera normal, así como hace un pedido a que estén al tanto de sus medios oficiales para estar al tanto de la situación. https://twitter.com/conagua\_mx/status/1448315958293114881 Por su parte, hasta el momento la Comisión Nacional del Agua (Conagua) menciona que “Pamela” se localiza en tierra sobre Durango con categoría de Tormenta Tropical.