El SAT contará con personal de guardia para operaciones esenciales como la atención a contribuyentes que tengan cita programada. Del 18 al 29 de julio de 2022, las áreas de devoluciones y fiscaliza...

El SAT contará con personal de guardia para operaciones esenciales como la atención a contribuyentes que tengan cita programada. Del 18 al 29 de julio de 2022, las áreas de devoluciones y fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no laborarán, informó el fisco en un comunicado. El cierre de dichas áreas se debe a que coinciden con las fechas de los días inhábiles de los tribunales de justicia administrativa, de acuerdo con el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La atención en oficinas del SAT para los servicios a los contribuyentes continúan de manera habitual, sobre todo para los que tienen cita programada de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas.

SAT se va de vacaciones

La autoridad fiscal anunció del cierre de estas áreas a través de la segunda versión anticipada de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. En la regla 2.1.6. del documento, se definen como días inhábiles para el SAT el primer periodo general de vacaciones del 2022, el cual comprende del 18 al 29 de julio de 2022. https://twitter.com/SATMX/status/1549116828915490816?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1549116828915490816%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2022%2F07%2Fel-sat-atendera-en-sus-vacaciones-pero-solo-con-cita%2F Durante las vacaciones y días inhábiles no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del fisco.

Cabe resaltar que el SAT contará con personal de guardia para operaciones esenciales como la atención a contribuyentes que tengan cita programada.