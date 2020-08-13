El 85 por ciento los contribuyentes cree que es muy o algo probable recibir una sanción del SAT La percepción de riesgo de los contribuyentes de ser sancionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ido en aumento. Desde mediados de 2019 se ha visto esta tendencia en las encuestas trimestrales del SAT. Así, en el segundo trimestre de 2019, el 84% de los contribuyentes contestaron que era muy o algo probable recibir una sanción del SAT. En ese momento, esa era la percepción más alta de riesgo que se había registrado. El segundo lugar sería el 39.75% de contribuyentes que pensaban que era muy o algo probable ser sancionados en 2012. Ahora, se rompió el récord. La última encuesta de percepción de riesgo; es decir, del segundo trimestre de 2020, encontró que:

el 85% de los contribuyentes cree que es muy o algo probable recibir una sanción;

el 13% cree que es muy poco probable;

por último, el 2% no sabe o no respondió.

La percepción de riesgo se disparó con esta administración

En el último trimestre de la administración anterior, el 32% de los encuestados contestó que era muy probable recibir una sanción. En los años anteriores, el promedio se mantuvo entre 30% y 35%. Sin embargo, en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la percepción de disparó hasta 52%. Esto se debe a dos razones. Por un lado, el SAT explicó que a partir del primer trimestre de 2019 cambió la pregunta con la que hace la encuesta, “haciéndola proyectiva con la finalidad de que el contribuyente se sienta en libertad de expresar su postura sin temor a ser señalado en lo particular”. Entonces, los datos de 2019 no son precisamente comparables con los de años anteriores. Por otro lado, el SAT se ha enfocado más en la fiscalización. Aquí podemos contar las nuevas medidas de la reforma penal fiscal, el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes, etc. En entrevista con El Heraldo de México, Juvenal Lobato, catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM, explicó que las nuevas medidas de esta administración para acabar con la evasión fiscal han generado incertidumbre entre los contribuyentes. En este sentido, durante el primer semestre de 2020, el SAT llevó a cabo 36 mil actos de fiscalización. Esto representa un aumento de 24% frente al mismo periodo de 2019. Con información de El Heraldo de México y Expansión https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/contribuyentes-ven-riesgo-de-multa https://expansion.mx/economia/2020/08/10/sat-cobra-120-616-mdp-a-grandes-contribuyente

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