Con el aumento del salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, el cálculo arroja ISR a cargo de los empleados que ganan el mínimo El aumento del salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo están generando una duda entre los empleadores: ¿Se debe retener Impuesto sobre la Renta (ISR) al salario mínimo en 2023? De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, no se debe retener ISR a los empleados que ganan el salario mínimo en 2023. En entrevista con El Contribuyente, la contadora indicó que el artículo 96 de la Ley del ISR establece que no se debe efectuar retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Pero la especialista explicó que en la práctica, con el aumento del salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, el cálculo arroja ISR a cargo (a pagar) de los empleados que ganan el salario mínimo. Sin embargo, la especialista aclaró que aunque el cálculo arroje ISR a pagar, a los empleados que ganan el salario mínimo no se les debe retener ISR. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se debería pronunciar al respecto y emitir reglas para que los empleadores sepan qué hacer en ciertas circunstancias.