La tabla de subsidio para el empleo no se actualiza porque no hay una disposición legal que prevea su actualización. Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Impue...

La tabla de subsidio para el empleo no se actualiza porque no hay una disposición legal que prevea su actualización. Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por los ingresos que perciben. Debido a un concepto llamado impuesto progresivo, cuanto mayores son los ingresos de un contribuyente, mayor debe ser también la cantidad de impuestos a pagar.

¿Qué es el subsidio para el empleo?

Pero si el trabajador recibe un sueldo bajo, el Gobierno de México le concede un apoyo económico para complementar su ingreso. Eso es lo que se conoce como subsidio para el empleo. En octubre de 2007, se publicó el decreto con el que se estableció el subsidio al empleo, que se resta al ISR que tiene que pagar el trabajador por los ingresos percibidos.

La tabla de subsidio para el empleo no se actualiza

Pero la tabla con la que se determina el subsidio al empleo a aplicar no se ha actualizado desde su creación. Es decir, desde hace 13 años. Esto de acuerdo con Elio Zurita Morales, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). En entrevista para El Contribuyente, el especialista aclaró que la tabla de subsidio para el empleo no se actualiza porque no hay una disposición legal que prevea su actualización, como sí la hay para actualizar las tarifas de ISR cuando el aumento inflacionario rebasa 10% desde la última actualización de las tarifas. [Ley del ISR 152]. Sin embargo, Zurita Morales dijo que lo deseable y lógico es que se modifique la ley para que la tabla de subsidio para el empleo también se actualice por el aumento inflacionario. Porque sino cada vez se va haciendo más pequeño el subsidio en términos reales.

Cada vez se tiene menos derecho al subsidio

Para tener una idea de cómo esta situación afecta a los trabajadores, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) compartió el siguiente ejemplo: La tabla de subsidio para el empleo indica que si una persona gana entre 4,717 y 5,335 pesos mensuales tiene derecho a un subsidio de 324 pesos. Pero si gana más de 7,382 pesos mensuales ya no tiene derecho al subsidio. Entonces, si una persona gana un poco más cada año debido a la inflación, en relación con las cantidades establecidas en la tabla de subsidio para el empleo cada vez tiene menos derecho al subsidio. “Lo que nos gustaría a todo mundo es que la tabla de subsidio para el empleo, igual que todas las otras, conforme incrementa la inflación fuera aumentando sus montos”, expresó el especialista.

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