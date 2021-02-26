Se añadió una regla en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 que regula este servicio de conciliación. El 29 de diciembre, se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Un cambio import...

Se añadió una regla en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 que regula este servicio de conciliación. El 29 de diciembre, se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Un cambio importante es que se añadió la regla 2.7.1.49 Conciliación de quejas por facturación. Con este cambio, el sistema de conciliación de facturas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya cuenta con sustento jurídico. Antes, aunque ya se utilizaba, no había ninguna ley o regla que lo avalara. Esto es lo que dice la regla:

2.7.1.49 Conciliación de quejas por facturación

Para los efectos de los artículos 29, primer párrafo y 29-A, penúltimo y último párrafos del CFF, los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, cuando se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan solicitado la expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún requisito fiscal o existan errores en su contenido. Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI correspondiente. Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente. Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante. Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación comercial con el emisor del comprobante. Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y cuando la cancelación sea procedente. Para efectos de lo anterior, la solicitud del servicio de conciliación y orientación deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, contenida en el Anexo 1-A. El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su caso, el receptor del mismo, recibirá un mensaje a través del buzón tributario o bien, del correo electrónico que la autoridad tenga registrado en donde la autoridad, en calidad de conciliadora y orientadora, le informe de la situación que se reporte conforme a cualquiera de los numerales del primer párrafo de esta regla, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte la cancelación, reexpida el CFDI o bien, realice las aclaraciones correspondientes a través del mismo servicio, de ser esto procedente. La solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora, entre los emisores y los receptores de CFDI, y la aceptación de esta mediación, serán totalmente voluntarias para ambas partes. La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora prevista en esta regla no constituirá instancia, ni generará derechos u obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.

¿Para qué sirve el sistema de Conciliación de Facturas?

Como dice la regla, cuando se dé alguno de los escenarios mencionados, la autoridad fiscal podrá intervenir entre contribuyentes para actuar como conciliadora. En entrevista con Reforma, Pedro López Bernal, administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos del SAT, explicó que así el fisco puede mediar entre el emisor y el receptor. Antes, aunque el fisco clausurara al emisor o lo sancionara de otra forma, el quejoso no recibía factura ni deducción. Con el nuevo sistema, se espera evitar tanto la sanción como la falta de factura para el receptor. Para hacer uso del servicio, el quejoso solamente debe entrar en la página del SAT y solicitar una conciliación. El quejoso puede contactar al SAT cuando no le den factura o cuando tenga errores. Para esto, necesita los siguientes datos:

Nombre del establecimiento.

Domicilio.

Si es posible, RFC.

Puedes encontrar el portal en este enlace. Con información de Reforma

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