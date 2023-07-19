Las casas rematadas por el Infonavit suelen ser una excelente oportunidad para adquirir una propiedad a un precio más bajo El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución en México encargada de otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores para adquirir una vivienda. Cuando una persona incumple con el pago de su crédito hipotecario, el Infonavit puede tomar acciones legales para recuperar la propiedad. Si una casa es recuperada por el Infonavit, significa que el titular del crédito hipotecario ha dejado de pagar y no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. En este caso, la propiedad puede ser rematada en una subasta pública para recuperar el monto adeudado. Si no se logra vender en la subasta, el Infonavit puede adjudicarse la propiedad y convertirse en el nuevo propietario. Las casas rematadas por el Infonavit suelen ser una excelente oportunidad para adquirir una propiedad a un precio más bajo, sólo deben tener en cuenta las condiciones de la misma
Consideraciones al comprar una casa en remate
Las personas que se encuentren interesadas en comprar una casa mediante las subastas y remates que realiza el Infonavit, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Inspecciona la casa con detenimiento: Es importante que revises la propiedad antes de hacer una oferta al Infonavit para poder ver las condiciones de la misma y expresar un valor acorde a la casa.
- Analiza la ubicación: La propiedad no debe estar ubicada en una zona de riesgo
- Revisa los servicios: La vivienda debe contar con los servicios básicos, como agua, drenaje, electricidad y pavimentación
- Estudiar y reflexionar sobre el dinero que quieres invertir: Reflexionar sobre el dinero que puedes invertir te ayudara para saber si es suficiente para comprar la casa y para realizarle las reparaciones que necesarias
- Piensa una propuesta de dinero que interese: Necesitaras presentar una propuesta atractiva, porque competirás con otras personas interesadas en la propiedad, y el Infonavit aceptará la de mayor valor. Te recomendamos que la oferta se encuentre por encima del precio de reserva, pero no debes sobrepasar tu presupuesto para invertir
- Asegúrate que puedes abonarle el dinero al Infonavit en los plazos determinados: El Infonavit a menudo requerirá que hagas un pago inicial y que pagues el resto del dinero en un plazo determinado.
- Documentación y pagos: La casa debe tener las escrituras realizadas y debe estar inscripta en el registro público de propiedad.
- Verifica que tenga los comprobantes de pago de agua y predial.