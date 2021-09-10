Aunque no compartió cifras, Raquel Buenrostro dijo que en el SAT han tenido muchos fallecimientos desde que inició la pandemia.

Debido a la pandemia de coronavirus, entre el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) también muchos fallecimientos como en todas las entidades de México. De acuerdo con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, las áreas con mayor número de fallecimientos son la de servicios al contribuyente y la de aduanas. Por eso, la funcionaria recordó que en el SAT implementaron una disminución de personal. Esto se debe a que los contagios se pueden dar de un día para otro, y la autoridad fiscal no tiene la capacidad de suplir a tanta gente contagiada. Debido a lo anterior, la oferta de citas también disminuyó, para minimizar los riesgos para los funcionarios y los contribuyentes. En una conferencia para explicar la parte fiscal del Paquete Económico 2022, Buenrostro Sánchez dijo que no quisieron que las oficinas del SAT fueran un foco de contagio para los contribuyentes. “Si metemos mucha gente, la probabilidad de que el contribuyente se contagie dentro de nuestras oficinas aumenta”, expresó. La jefa del SAT reconoció que las medidas implementadas generaron un rezago en los trámites fiscales y distintos actos de corrupción, de funcionarios y de contribuyentes.

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