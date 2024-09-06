Quienes pertenecen al maravilloso mundo de la fotografía saben que detrás de los adelantos tecnológicos actuales, hay una historia donde se entrelazan las marcas pioneras que hoy permiten obtener las imágenes más destacadas. Un repaso sobre sus historias nos contará por qué son las mejores y las más recomendadas. ¿Cuáles son las mejores marcas de cámaras fotográficas? Sin ninguna duda, cada una de estas marcas ha colaborado para mejorar y enaltecer las imágenes que se quieren inmortalizar, ya sea de manera profesional o de manera personal. Phase One Creadora de cámaras de alta gama, es una empresa danesa que ha diseñado su propio Software de procesamiento y que lleva más de 20 años mejorando sus productos. Uno de sus modelos más demandados es la cámara XF100 con beneficios tecnología CMOS que garantiza imágenes impecables. Hasseblad Fundada en 1914 en Suecia, se caracteriza por fabricar a mano cámaras de formato medio. Fue la primera empresa en incorporar los sensores CMOS y en integrar diferentes tecnologías. También presentó la primera cámara compacta digital de formato medio sin espejo. Sus modelos se usan especialmente en producciones de estudio. Sinar Marca suiza, especializada en cámaras de alta resolución para exteriores e interiores, diseña dispositivos que se usan en publicidad debido a su precisión y calidad. Nikon Nacida en 1917, en Japón, surgió de la fusión entre dos empresas ópticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la principal proveedora del ejército japonés, provocando un crecimiento exponencial. Actualmente, se especializa en cámaras DSLR para aficionados y profesionales. Canon Otro gigante japonés que se suma a la lista. Creada en 1937 con el fin de mejorar las lentes de las cámaras fotográficas, creció hasta posicionarse en el mercado mundial. Ha sido pionera en tecnología SLR y DSLR con modelos para profesionales y aficionados. Fujifilm Nació en 1934 para dedicarse a la fabricación de películas fotográficas y llegó a Europa en los años 60 para expandirse con éxito. Cuando surge el auge digital, la empresa sufre una caída y decide dedicarse a otros emprendimientos dejando de lado la fabricación de cámaras analógicas. Actualmente, se la reconoce por sus diseños nostálgicos y por las Mirrorless. Pentax Considerada un clásico en la industria fotográfica**, introdujo el pentaprisma, aporte decisivo al momento de desarrollar el autofocus.** Su apogeo se produjo durante la guerra de Corea y actualmente es propietaria de la multinacional Ricoh, con sede en Tokio. Samsung Fundada en 1939 en Corea del Sur, en el pasado produjo cámaras digitales, pero actualmente se dedica a integrar tecnologías de avanzada en las cámaras de sus smartphones. Las cámaras Samsung de los celulares Galaxy, son de eximia calidad y capta imágenes verdaderamente notables. Sony Fundada por un físico y un ingeniero, la firma japonesa obtuvo gran éxito durante el siglo 20, pero no pudo adaptarse a los adelantos tecnológicos y se dedicó a fabricar todo tipo de aparatos electrónicos dejando de lado las cámaras fotográficas. Sin embargo, en los últimos años se destacó con creaciones que poseen sensores automáticos ultrarrápidos, como la cámara A55, que se popularizó entre los fotógrafos modernos. Panasonic Su creador, que se formó trabajando para Hitachi, decidió probar suerte y creó su propia empresa que en el rubro fotográfico tomó el nombre de Lumix y logró destacarse con modelos como la GH4. Olympus Revolucionó el mercado por los años 50 y 60, creando las cámaras PEN. Tiempo más tarde incluyó el OM, novedoso sistema que incluye el flash automático y se alió con Kodak cuando surgió la era digital. Su serie Tough, es especial para fotografiar momentos de aventura, debido a que resiste agua, golpes y congelación. **¿**Qué cámara de fotos comprar? Antes de decidirse por una cámara fotográfica, es importante conocer las distintas variedades que ofrece el mercado, y, sobre todo, el uso que se pretende darle. Hay una cámara para cada uso Para uso básico, se puede optar por una Compacta o una Instantánea; los aficionados pueden elegir entre las de medio formato, las de acción, las de 360 grados o las Bridge; y los profesionales o los aficionados avanzados, pueden inclinarse por una Reflex o por un modelo CSC. Cámaras compactas o ultra compactas Son sencillas, pequeñas y ligeras; fáciles de trasladar. Permiten hacer fotografías de buena calidad sin tener conocimientos previos. Se popularizaron en los años 2000 pero fueron desplazadas por los teléfonos inteligentes. Bridge Super Zoom Son los modelos más adecuados para quienes quieran aprender. Estructuralmente, son más grandes que las compactas; se encuentran a medio camino entre estas y las Reflex (de ahí su nombre que significa puente). Su calidad de imagen puede llegar a conseguir resultados asombrosos. Reflex DSLR Robustas, versátiles y de excelente calidad de imagen, son las cámaras que habitualmente usan los fotógrafos profesionales. Poseen sensores de alta calidad y permiten la incorporación de accesorios y objetivos. Cámaras CSC-Mirrorless-Evil Ligeras, pequeñas y portables; sus objetivos son cambiables, en lugar de visor óptico poseen un visor digital y combinan la ligereza de una compacta con la calidad de una Reflex. Se las conoce como cámaras sin espejo y los expertos las catalogan como las máquinas fotográficas del futuro debido a la combinación de distintos modelos. Cámaras de medio formato Son las más prestigiosas dentro del mundo profesional, puesto que destacan detalles con una nitidez única. Sus sensores son de mayor tamaño y su resolución llega a 100 megapíxeles. Debido a los juegos entre luces y sombras que transmiten, son ideales para las producciones de moda y las publicidades. Cámaras de acción Se destacan en la cobertura de deportes. Son livianas, pequeñas y tienen la particularidad de incorporar accesorios para dejar las manos libres. También son sumergibles y sus resultados son notables. Instantáneas Conocidas popularmente como Polaroid, son cámaras vintage que permiten el revelado de las imágenes obtenidas. Su calidad no es la mejor, pero tienen una connotación divertida. Los modelos actuales cuentan con la posibilidad de añadir filtros. ¿Qué cámaras eligen los fotógrafos? Por lo general, se inclinan por las cámaras sin espejos, las Reflex digitales de lente única y las compactas avanzadas con zoom. ¿Cuáles son las mejores cámaras fotográficas? Los fotógrafos más experimentados se inclinan por Nikon Z9, Sony A 1, Fujifilm X-T4 y Panasonic S1H, entre otras. Pero, sin dudas, la mejor cámara será la que se ajuste a cada necesidad. La llegada de los Smartphones La llegada de los teléfonos inteligentes dejó un poco de lado las cámaras tradicionales. Hoy por hoy, son solo los profesionales y los apasionados por la fotografía quienes las usan. Las imágenes de las cámaras Samsung de los smartphones son claro ejemplo de una magnífica calidad que se asemeja a la de las cámaras compactas. ¿Qué tipo de Samsung tiene la mejor cámara? La tecnología actual logró que los modelos de alta gama de los teléfonos inteligentes se pusieran a la altura de las cámaras profesionales. Son varios los Smartphone que poseen cámaras Samsung destacadas: Galaxy S24 Ultra 5G, S23 Ultra 5G, Z Fold 6 5G y A 55 5G, entre otros modelos. Samsung Galaxy S24 Posee una cámara frontal de 12 MP que garantiza videollamadas y selfies de gran nitidez, y un cámara principal con sensor de 200MP que permite obtener fotografías de alta resolución. Es el teléfono ideal para quienes buscan lo último en tecnología e innovación. Conclusiones Las fotografías nos transportan. Un paisaje puede hacernos decidir un viaje y el retrato de un buen momento puede llevarnos al pasado. Afortunadamente, la tecnología ha ido mejorando los dispositivos y las fotos que tomamos con nuestras cámaras o con nuestros celulares se han convertido en un entretenimiento que nos aleja del estrés diario, mientras que se ven cada día más reales y nítidas.