El robo de identificaciones oficiales para suplantar identidades y obtener créditos, es una una práctica muy recurrente, advierte la Guardia Nacional La Guardia Nacional alertó sobre el creciente robo de credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) con fines de suplantación de identidad y obtención de créditos en diversas instituciones bancarias. En un evento organizado por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), la agencia gubernamental destacó que esta práctica fraudulenta persiste y requiere una mayor precaución por parte de la ciudadanía. Según la Guardia Nacional, los delincuentes involucrados en este tipo de delitos falsifican las credenciales robadas, las cuales contienen información personal como el nombre y la huella dactilar de la víctima. Aprovechando estas identificaciones, proceden a solicitar créditos en diversos bancos, entre ellos Banco Santander, Banamex, Banco Azteca y BanCoppel, generando múltiples líneas de crédito sin el conocimiento ni autorización de las personas afectadas.

Funcionarios cómplices

La preocupante situación ha llegado incluso a edificios gubernamentales, donde se ha detectado la participación de personal que solicita identificaciones oficiales con fotografía para permitir el ingreso. Los individuos afectados, al despreocuparse y confiar en la normalidad de este procedimiento, dejan sus credenciales y se exponen a la suplantación de identidad. "Cuántas personas dejamos toda esta información, la disgregamos y sin querer lo hacemos porque no nos damos cuenta, porque a lo mejor para nosotros es muy normal que para que nos dejen entrar pues nos pidan proporcionar una identificación oficial con fotografía", advirtió un representante de la Guardia Nacional. Los casos de suplantación de identidad y robo de credenciales han sido recurrentes, y se hace hincapié en que, al ingresar a cualquier lugar que requiera una identificación, es fundamental que las personas sean cautelosas y cuidadosas con sus documentos personales. Si llegaran a sospechar de algún incidente o extravío, la Guardia Nacional exhorta a la población a reportar de inmediato la situación al INE para tomar las medidas correspondientes.

A extremar precauciones

En vista de la gravedad del problema, se hace un llamado a la ciudadanía a estar alerta y tomar todas las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de esta modalidad delictiva que pone en riesgo la seguridad y privacidad de los datos personales. Mantener un manejo responsable y seguro de las credenciales es esencial para protegerse contra el robo de identidad y sus posibles consecuencias financieras adversas.