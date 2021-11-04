Si los ingresos petroleros superan las estimaciones del Presupuesto de Egresos, el excedente podría compensar los objetivos no alcanzados en la recaudación de ISR. Para 2022 la Secretaría de Hacien...

Si los ingresos petroleros superan las estimaciones del Presupuesto de Egresos, el excedente podría compensar los objetivos no alcanzados en la recaudación de ISR. Para 2022 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima un precio promedio de 55 dólares para la mezcla mexicana de petróleo. Otras instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) estiman un precio promedio de hasta 67.8 dólares. Como señala Expansión, si se da este escenario, se generarían ingresos excedentes en el primer trimestre. Con esto, se podría compensar por los menores ingresos en otras áreas como el ISR.

Lo esperado en ISR para 2022

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el fisco verá otro recorte presupuestal para este año. En 2022 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá el cuarto recorte presupuestal consecutivo; así como el monto más bajo de las últimas dos décadas. Aunque recorten el presupuesto, el objetivo principal del SAT sigue siendo el mismo. El próximo año el fisco podría ir por la recaudación más alta en la historia. La Ley de Ingresos 2022 espera ingresos tributarios por 3 billones 944 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 13% frente a lo aprobado este año. Además, se estima una recaudación de 2 billones 73 mil millones de pesos en ISR. En entrevista con el Expansión, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que será difícil cumplir con las metas de ISR en 2022. Esto se debe a que este impuesto depende del crecimiento económico, lo que podría no dar los resultados esperados para el próximo años. Además, otras estrategias como la fiscalización de grandes contribuyentes ya no darán los mismos frutos, ya que las empresas con los adeudos más grandes ya se han puesto al corriente.

En este sentido hay que señalar que en los primeros nueve meses del año, la recaudación de ISR fue de 43 mil millones de pesos menos a lo esperado para el periodo.

Ingresos sobreestimados

En su análisis “Los ingresos en el Presupuesto 2022: en espera de la gran hazaña”*,*México Evalúa explica que los ingresos esperados por Hacienda para 2022 están sobreestimados.

De acuerdo con México Evalúa, la SHCP espera conseguir ingresos por 6.17 billones de pesos en 2022. Esto representa un incremento de 7.5% frente a lo aprobado para 2021.

Según el análisis, la proyección de Hacienda se basa en tres factores principales no justificados:

Un incremento histórico del IVA.

Ingresos petroleros sin precedente en el sexenio.

Aprovechamientos no explicados.

En el rubro de ingresos petroleros, el objetivo de Hacienda para 2022 es lograr 1.87 billones de pesos; esto representa un aumento de 11.9% frente a lo presupuestado para 2021, pero 2.6% menos que lo estimado al cierre de año. El análisis explica que para llegar este objetivo se deben conseguir los niveles previos de 2018 en Pemex.

En lo que va de 2021, los ingresos petroleros alcanzaron 507 mil millones de pesos; es decir, un aumento de casi 60% frente a 2020. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este año se transfirieron 113 mil millones de pesos a Pemex; sin este apoyo, el crecimiento real sería de 24%.

Sin estas transferencias, la recaudación estaría 38% debajo del nivel de ingresos de 2018. Con información de Expansión y Dinero en Imagen https://expansion.mx/economia/2021/11/03/el-petroleo-mexicano-salvara-la-menor-recaudacion-de-isr-en-2022 https://www.dineroenimagen.com/economia/sat-debe-hacer-mas-con-menos-dinero/137501

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