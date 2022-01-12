La jefa del SAT sostuvo una reunión privada con el presidente del TFJA donde, según reportes, lo instó a ejecutar la orden de devolución sin considerar los recargos y actualizaciones Desde hace casi 15 años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha litigado el caso de Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa. En julio del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó devolver casi mil millones de pesos a Carmela Azcárraga. Cabe recordar que la contribuyente llevó el caso durante años y se enfrentó a cuatro administraciones distintas del SAT durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En los últimos días del año pasado, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sostuvo una reunión privada con el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el magistrado Rafael Anzures, en la que lo instó a ejecutar la orden de devolución sin considerar los recargos y actualizaciones que establece la ley, según Mario Maldonado, columnista de El Universal. Una de las peticiones de la jefa del SAT al magistrado Rafael Anzures fue que no especifique en la resolución el cumplimiento de los artículos del Código Fiscal correspondientes a la actualización de la cifra, relata el periodista. Sin embargo, de ser así, esa ejecución iría en contra de las jurisprudencias que ha establecido el propio tribunal y que han marcado la pauta de todas sus resoluciones, de acuerdo con el magistrado. Además, Maldonado explica que los 338.9 millones que se cobraron indebidamente en el gobierno de Felipe Calderón por la venta de acciones de la firma Acotel, hoy están convertidos en un monto de mil 25 millones de pesos, de acuerdo con los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), que establecen el cobro de intereses y actualizaciones. De acuerdo con el especialista, la cifra queda actualizada de 611 millones de pesos que, al sumarse a intereses acumulados por 414 millones, dan como resultado esa cifra total de devolución que el SAT tendrá que pagar como consecuencia de las omisiones legales de los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto.

AMLO criticó resolución

El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de insensibles a los ministros de la SCJN por haber ordenado al SAT devolver alrededor de mil millones de pesos de impuestos a Carmela Azcárraga Milmo, en septiembre pasado. “Imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niños y niñas con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre, son unos insensibles. Porque pueden alegar que la ley es la ley ¿y qué y la justicia dónde queda?”, comentó AMLO en su conferencia de ese mes. Finalmente, el columnista de El Universal dijo que el encargado de elaborar el proyecto para ejecutar la devolución es el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien estuvo involucrado en el proceso que llevó el caso hasta la Corte. Por lo anterior, la resolución debe ser acorde a los términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que lo obliga a precisar con claridad la forma y los términos en los que la autoridad, en este caso el SAT, debe cumplir la sentencia, incluyendo el cálculo de actualizaciones e intereses. Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-sat-pelea-quita-en-caso-azcarraga