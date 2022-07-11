Para la recepción y tramitación de las solicitudes de Acuerdos Conclusivos, se considerarán inhábiles los días que comprenden los periodos vacacionales del año 2022 El 7 de julio, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó un acuerdo general que modifica especificaciones relacionadas con sus días inhábiles y periodos de vacaciones de 2022. Se trata del Acuerdo General 002/2022 de la Prodecon, que modifica el Acuerdo 01/2022 por el que se dan a conocer días inhábiles y periodos vacacionales de la Prodecon. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, el propósito de la modificación, según los considerandos del acuerdo, es brindar seguridad jurídica respecto de los días en que la Prodecon suspenderá sus labores. Esto servirá para que los contribuyentes, las autoridades fiscales y el público en general, puedan tomar las debidas prevenciones y realizar sus trámites y/o consultas de manera oportuna.

Precisar plazos para solicitudes Acuerdos Conclusivos

En este sentido, la nota indica que se busca, principalmente, precisar los plazos para recepción y tramitación de solicitudes de Acuerdos Conclusivos. En el acuerdo se señala que para la recepción y tramitación de las solicitudes de Acuerdos Conclusivos, se considerarán inhábiles los días que comprenden los períodos vacacionales del año 2022. Los periodos de vacaciones están estipulados en el Artículo Segundo del acuerdo, y son los siguientes:

Del lunes 18 al viernes 29 de julio de 2022, reanudando labores el lunes 1º de agosto del mismo año.

Del lunes 19 al viernes 30 de diciembre de 2022, reanudando labores el lunes 2 de enero de 2023.

Adicional a esto, la excepción de la suspensión de actividades a la que estaban sujetas las Direcciones Generales de Acuerdos Conclusivos A y B de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, y las áreas que tramitan Acuerdos Conclusivos en las Delegaciones, se elimina, lo que significa que estas áreas sí gozarán de la suspensión de actividades referida anteriormente. De esta manera, Fiscalia aclaró que solamente las unidades administrativas que integran la Secretaría General quedan obligadas a laborar en esas fechas, y gozarán de sus períodos vacacionales conforme las cargas de trabajo lo permitan. Puedes ver el Acuerdo General que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 7 de julio de 2022.