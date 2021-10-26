En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador criticó la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales Ayer la Suprema Corte de Justicia...

En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador criticó la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en los delitos de contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su equiparable y la venta y compra de facturas falsas. Por ocho votos a favor y tres en contra el pleno de la SCJN se declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva para estos casos. El Ministro, Fernando Franco, presentó un proyecto que avalaba la pena de prisión preventiva y que fue apoyado por Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa. Sin embargo, como fue rechazado por la mayoría, tendrá que ser reelaborado. Por su parte, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, dijo que la prisión preventiva oficiosa es contraria al principio de presunción de inocencia.

AMLO critica fallo de la SCJN

Durante la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fallo de la SCJN solamente servirá para proteger la corrupción en México. También dijo no estar de acuerdo porque la decisión protege a las minorías con influencias y el dinero para comprar su inocencia. Sin embargo, enfatizó que respetará la decisión de la SCJN porque es lo que se necesita para lograr un verdadero Estado de derecho. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\_\_rval=1&urlredirect=/fallo-de-scjn-protege-corruptos-fifis-no-iran-a-carcel/ar2284956?v=5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-asegura-que-respetara-decision-de-la-SCJN-sobre-la-anulacion-de-prision-por-defraudacion-fiscal-20211026-0053.html

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