Los aumentos de precios en los pasaportes irán del 9% al 20% el próximo año. Ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Derechos 2022. Entre otras cosas,...

Los aumentos de precios en los pasaportes irán del 9% al 20% el próximo año. Ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Derechos 2022. Entre otras cosas, el dictamen contiene cambios en los precios de pasaportes, museos y zonas arqueológicas. A partir de 2022, los precios de los pasaportes subirán de la siguiente manera:

Con validez de 10 años. Pasará de 2,848 pesos a 3,506 pesos; es decir, un aumento de 23.45%.

Con validez por seis años. Pasará de 1,845 pesos a 1,998 pesos; es decir, un aumento de 8.33%.

Con validez de tres años. Pasará de 1,345 pesos a 1,471 pesos; es decir, un aumento de 9.4%.

Con validez de un año. Pasará de 645 pesos a 745 pesos; es decir, un aumento de 17%.

De acuerdo con el dictamen, no se había actualizado en 20 años el costo por la emisión de los pasaportes. Por otro lado, museos y zonas arqueológicas serán clasificados en tres categorías, de acuerdo con el número de visitantes que reciben y el desgaste que sufren.

Para la categoría I el costo de entrada será de 85 pesos.

Para la II el costo será de 70 pesos.

Para la III el costo será de 65 pesos.

Otros aumentos y derechos

Como señala Reporte Índigo, el dictamen incluye aumento de precios en varios conceptos:

El documento migratorio que expide el Instituto Nacional de Migración para trabajadores fronterizos subirá 14%.

La tarjeta de viaje Apec Bussine Travle Card para ingresar a los países afiliados al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico sin presentar visa de negocios tradicional subirá 200%.

Los permisos de fabricación, importación y uso de materiales explosivos subirán 200%.

Con información de El Financiero y Reporte Índigo https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/19/te-va-a-doler-el-codo-aumentan-precios-de-pasaportes-y-museos/ https://www.reporteindigo.com/reporte/aumentan-pasaportes-y-entradas-a-museos-tras-ajuste-de-morena-y-aliados-en-ley-de-derechos-202

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