En la plataforma del SAT se debe localizar el comprobante, en donde se visualizará una columna llamada “Estatus de cancelación” La cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas en México es un proceso que permite a los contribuyentes anular facturas electrónicas previamente emitidas. En ocasiones, los contribuyentes se encuentran ante la necesidad de cancelar un CFDI y no pueden realizar esta acción, porque dicho comprobante no es cancelable. La consultora Fiscalia indica que que para saber la razón por la cual algún comprobante no es cancelable, se puede ingresar a la plataforma de facturación del Servicio de Administración Tributaria (SAT). E n la plataforma se debe localizar el comprobante en cuestión, en donde se visualizará una columna llamada “Estatus de cancelación”. Para aquellos comprobantes cuyo estatus sea “No cancelable”, aparecerá un enlace a través del cual el sistema les indicará la razón por la que este no es cancelable. Por ejemplo, Fiscalia señaló que en caso de que el CFDI tenga documentos relacionados, y eso lo haga no cancelable, en ese enlace se indicará cuál o cuáles comprobantes están relacionados. Probablemente algunos sistemas de facturación en el mercado ofrecen esta característica, pero en caso de que no sea así, Fiscalia considera que esta herramienta resulta de gran utilidad.