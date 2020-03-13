El mes pasado la SHCP publicó acuerdos con modificaciones a las reglas de los estímulos fiscales al deportes y las artes. El 28 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó distintos acuerdos con ...

El mes pasado la SHCP publicó acuerdos con modificaciones a las reglas de los estímulos fiscales al deportes y las artes. El 28 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó distintos acuerdos con modificaciones de reglas de los estímulos fiscales al deporte de alto rendimiento y a las artes nacionales. La dependencia también dio a conocer la distribución de los montos otorgados por concepto de distintos estímulos fiscales. Algunos de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fueron los siguientes:

Modificación a reglas del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento

Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento.

Distribución de monto otorgado por estímulo fiscal a deporte de alto rendimiento

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 203, cuarto párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2019.

Modificación a reglas del estímulo fiscal a las artes nacionales

Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a proyectos de inversión en la Producción Teatral Nacional; en la edición y publicación de Obras Literarias nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto, y Jazz.

Distribución de monto otorgado por estímulo fiscal a las artes visuales, teatro, danza y música

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la Producción Teatral Nacional, de Artes Visuales; Danza; Música en los campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 190, cuarto párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2019.

Distribución de monto otorgado por estímulo fiscal al cine nacional

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado durante el ejercicio fiscal de 2019 por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 189, quinto párrafo, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Distribución de monto otorgado por estímulo fiscal a investigación y desarrollo

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado durante el ejercicio fiscal de 2019 por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 202, quinto párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Puedes revisar las modificaciones a las reglas y montos de distintos estímulos fiscalesaquí / Fecha de publicación: 28 de febrero de 2020.

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