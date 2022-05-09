El SAT restableció la obtención de la Constancia de Situación Fiscal a través de su app. En marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inhabilitó la descargar de la Constancia de Situaci...

El SAT restableció la obtención de la Constancia de Situación Fiscal a través de su app. En marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inhabilitó la descargar de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) a través de la plataforma SAT ID. Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal canalizó sus esfuerzos para la generación o renovación de la contraseña. Esto, para que las personas físicas pudieran presentar su declaración anual y, a su vez, recibir su devolución con saldo a favor en caso de que así fuera.

Regresa el servicio

La autoridad fiscal recientemente reestableció la obtención de la Constancia de Situación Fiscal a través del SATID. Esto se debe a que la época de presentación de declaración anual terminó. Adicionalmente, se puede obtener la constancia en el portal del SAT. Para obtener la constancia se requieren el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña. Los contribuyentes pueden acceder a la aplicación del SAT ID aquí.