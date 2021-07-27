Actualmente avanza la posibilidad de una prórroga a la reforma al outsourcing por las dificultades que ha generado. Como reportamos, en periodo extraordinario de Congreso se discutirá una extensió...

Actualmente avanza la posibilidad de una prórroga a la reforma al outsourcing por las dificultades que ha generado. Como reportamos, en periodo extraordinario de Congreso se discutirá una extensión de los plazos para la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, o subcontratación laboral. Se pretende reformar el artículo primero transitorio del decreto que, publicado el 24 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modificó diversos ordenamientos legales en torno al outsourcing. Las propuestas son dos, una emitida por el senador morenista Ricardo Monreal, que pretende posponer la fecha al 1 de septiembre, y la otra turnada por la panista Kenia López, que pide que el plazo se corra hasta enero del otro año. De acuerdo con organizaciones empresariales y abogados laboralistas consultados al diario El Economista los diez contratiempos por los que se decidió discutir la prórroga son los siguientes:

No hay coordinación entre la STPS, el IMSS, el SAT y el Infonavit respecto a la emisión de las opiniones de cumplimiento requeridas, pues la información compartida entre las dependencias está desactualizada en ocasiones. Si la opinión de cumplimiento es negativa, es difícil aclarar el motivo, pues las autoridades se encuentran laborando con poco personal. Las constancias de no adeudo del Infonavit están tardando mucho en ser emitidas. En el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) de la STPS no se pueden distinguir los servicios u obras especializadas de los servicios complementarios compartidos por empresas del mismo giro. No hay criterios definidos para diferenciar entre los servicios que deben registrarse en el REPSE y los que no, al considerarse de naturaleza mercantil o civil esto satura el sistema. Respecto a la baja de los registros patronales por clase del IMSS, requerido para la transferencia patronal, no hay excepciones relativas a los trabajadores discapacitados, que no pueden ser dados de baja mientras estén discapacitados. Al hacer la sustitución patronal en persona se requieren más datos que los que se piden al hacer el trámite en línea. La sustitución patronal también debe hacerse ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), pero el Instituto no fue considerado en la reforma. Hay muy pocas citas en el SAT, lo que entorpece la renovación de la e-firma. Las empresas recién creadas han recibido opiniones negativas por no tener historial.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/10-problemas-que-motivaron-la-extension-de-plazos-de-la-reforma-de-outsourcing-20210723-0059.html

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