Diversas organizaciones empresariales y especialistas han propuesto la reducción de impuestos para amortiguar las perdidas económicas y prevenir una posible recesión económica. Sin embargo, el presidente descartó esta posibilidad. Luego de que grupos empresariales y profesionales del sector privado exigieran que se apliquen medidas fiscales urgentes para enfrentar la crisis creada por el coronavirus covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno fuera a reducir impuestos. Sin embargo garantizó que no habrá aumentos. "Reducción de impuestos no, pero sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos, ni impuestos nuevos, eso sí, mantener la misma política fiscal", dijo el presidente en la conferencia mañanera del día de hoy.

Lo que le han propuesto al gobierno

Por la amenaza de recesión económica debida a los efectos internacionales del coronavirus covid-19, han surgido varias propuestas para mitigar el impacto económico de esta crisis. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos(IMCP) propuso un plan económico de emergencia con medidas fiscales para evitar un golpe mayor a la economía de México. Entre las medidas propuestas está implementar facilidades fiscales como:

deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales a los trabajadores,

permitir la depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos,

deducibilidad al 100% de los intereses de créditos destinados a la inversión en expansión de la capacidad,

además de dar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del impuesto al valor agregado (IVA), además de la suspensión del cobro del IEPS a la gasolina y al diésel, entre otras. https://twitter.com/Coparmex/status/1239561899932438528?s=20 Por su parte, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero en Banco BASE, recomendó al Banco de México (Banxico) recortar las tasas de interés de referencia para incentivar la inversión y el consumo, y complementar con inyecciones de liquidez al mercado. Además propuso a la autoridad dar la posibilidad a los contribuyentes de que paguen sus impuestos de forma diferida con una tasa del 0%. Asimismo, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) hizo una serie de peticiones al gobierno, entre las que destaca la condonación de impuestos de 2018 y años anteriores, eliminar el impuesto sobre nómina para preservar el empleo, deducir al 100% las prestaciones laborales y retrasar la entrada en vigor del nuevo etiquetado de alimentos. Además de considerar la reactivación de las rondas petroleras para aumentar la inversión. El jefe del ejecutivo descartó la posibilidad de reducir impuestos. En su conferencia de prensa insistió en que se está dando prioridad a la población más vulnerable. "Primero se está dando preferencia a la población más vulnerable. Por eso la primera decisión es enviar recursos a los adultos mayores. Esa es la primera decisión. Lo otro es que tomamos la decisión de que bajara el precio de la gasolina, esto va a ayudar, es una forma de apoyar la actividad productiva", mencionó.

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