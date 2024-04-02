Los profesionales pueden optar por la opción de colegiación, donde uno de los objetivos más importantes es la capacitación y actualización de los conocimientos que el profesional adquirió en su carrera, dependiendo del área de especialidad que haya elegido Una de las exigencias más comunes en los servicios que solicitamos en cualquier profesión es que quien los va a proporcionar cuente con los conocimientos requeridos y actualizados. Hay ciertas profesiones donde los errores pueden tener consecuencias fatales. Imaginemos que un médico con una especialización determinada se equivoca en una intervención quirúrgica de corazón. Además del desembolso económico para los pacientes, que en este caso ya sería lo menos importante aunque tengan contratado su seguro de gastos médicos, el costo de que el resultado de la cirugía no sea satisfactorio es, en ciertos casos, irreparable. Las formas en que los distintos gremios o profesiones tienen para demostrar a la sociedad que cuentan con los conocimientos requeridos van en orden cronológico y en congruencia con lo que se está tratando de demostrar. En ese sentido, un profesional puede iniciar su trayectoria de comprobación con un título profesional y un historial de calificaciones expedido por la institución educativa donde estudió. Sigue posteriormente la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta liga se puede consultar cualquier cédula profesional: https://www.buholegal.com/cedula/ Posteriormente, los profesionales pueden optar por la opción de colegiación, donde uno de los objetivos más importantes es la capacitación y actualización de los conocimientos que el profesional adquirió en su carrera, dependiendo del área de especialidad que haya elegido. Nuestro gremio contable cuenta con un organismo normativo denominado Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), el cual agrupa a más de 60 federadas en todo el territorio nacional. En este caso, las Federadas o Colegios, como el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPM), tienen dentro de sus funciones la impartición de cursos, talleres, seminarios, diplomados y, en algunos casos, hasta maestrías, para poder capacitar y actualizar a quienes se inscriban, ya sean socios del colegio o público en general. Para estos efectos, el IMCP creó la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC), la cual a través de su comisión nacional y las representativas de cada federada, publican la tabla de puntuación donde los contadores colegiados manifiestan las horas que usaron en el año en impartir o recibir capacitación. El IMCP define a la NDPC como una actividad del conocimiento programada, formal, reconocida y permanente que el Contador Público debe llevar a cabo para actualizar sus conocimientos profesionales en el nivel que le exige su responsabilidad social. Es una de las disposiciones fundamentales y obligatorias que debemos cumplir todos aquellos asociados del IMCP y sus respectivas federadas. Dependiendo del área de especialidad y del sector al que pertenecen (Independiente, Docencia, Gubernamental o Empresarial), cada contador debe cumplir con un mínimo de puntos anuales para refrendar su constancia de Desarrollo Profesional Continuo, así como sus Certificados en caso de que tenga, y sus respectivos registros para poder dictaminar. Algunos de los beneficios del cumplimiento de la NDPC son los siguientes:

Brindar a nuestros clientes o a quien solicite o requiera de nuestros servicios, la tranquilidad y certidumbre de que contamos con los conocimientos requeridos y actualizados para el cabal cumplimiento de nuestro trabajo.

Actualización de temas específicos en el nivel que exige nuestra responsabilidad social.

Aseguramiento de la calidad en el servicio que nos demanda la sociedad.

A través de estas constancias emitidas por organismos que avalen las respectivas capacitaciones, se pueden solicitar los registros para dictaminar para efectos fiscales ante las autoridades hacendarias y de seguridad social.

El obtener la constancia de cumplimiento anual de la NDPC puede facilitar que los despachos de Auditoría Externa tengan mejores oportunidades de pertenecer a diversos padrones donde puedan ofrecer sus servicios, como ejemplo podemos mencionar al Padrón de Despachos de Auditoría Externa de la Secretaría de la Función Pública, así como sus homólogos en todas las entidades federativas del país. La consulta de los contadores públicos colegiados en la ciudad de México que cumplieron con esta norma desde el año 2014 a la fecha, se puede realizar mediante el siguiente vínculo, donde también se despliega la NDPC emitida por el IMCP, el reglamento, la tabla de puntuación y los contadores públicos registrados para dictaminar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF): https://www.contadoresmexico.org.mx/Membrecia/Norma-de-Desarrollo-Profesional-Continuo#manifestacion Sin duda, el contar con contadores públicos colegiados y actualizados en sus conocimientos, o cualquier otra profesión, hará mucho más fuertes a nuestras empresas y estarán mejor preparadas para enfrentar cualquier escenario adverso al que se puedan enfrentar. ¿Ya presentaste tu manifestación de cumplimiento de la NDPC?

L.C.C. Gerardo González de Aragón Rodríguez Presidente del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño y Socio Director de González de Aragón y Asociados. [email protected] Twitter: @lobucu @AMDAID