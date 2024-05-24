Especialistas explican si es posible utilizar un terreno como pago de una factura de servicios fiscales La cesión de un megaterreno en San Pedro Garza, Nuevo León a una empresa de la que es socio el gobernador Samuel García para saldar una deuda ha levantado sospechas a pesar de su posible legalidad, señalaron tres fiscalistas consultados por el periódico El Norte, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato. El debate sobre la legalidad de esta transacción inició cuando el medio preguntó a los especialistas si es posible utilizar un terreno como pago de una factura de servicios fiscales. "Por supuesto, y el valor del bien se acuerda libremente entre las partes con la advertencia de que si minimizan el monto se podrían después meter en problemas con el SAT", explicó uno de los fiscalistas. El especialista añadió que, aunque poco común, la cesión de un bien para pagar una deuda es posible en algunos casos. "Sobre todo en situaciones de grandes adeudos con un cliente que no tenga liquidez, pero que sí posea bienes inmuebles. Si el bien es valioso se puede aceptar como pago", comentó. Para que esta práctica sea legal, es necesario cumplir con todos los requisitos fiscales, incluyendo los pagos estatales y federales, como el Impuesto Sobre la Renta, detalló otro fiscalista. Sin embargo, las sospechas surgen principalmente de la forma en que se realizó la transacción. "Si la deuda es con el despacho, ¿por qué saldarla con una inmobiliaria?", cuestionó uno de los fiscalistas, sugiriendo que esta triangulación podría estar ocultando irregularidades. Ante la pregunta de si la ejecución de la cesión de pago es legal, el especialista afirmó que "podría ser, pero de nuevo y para que quede claro: siempre y cuando se hayan cumplido todas las obligaciones fiscales. El tiempo y el SAT dirán si esto fue así". Un tercer fiscalista destacó un posible conflicto de interés relacionado con el Gobernador Samuel García Sepúlveda. Señaló que al asumir su cargo, García Sepúlveda debió ceder o vender sus acciones en los despachos y negocios de los cuales es socio. "No se salió del despacho, hay un evidente conflicto de interés, pues sigue siendo socio y también es Gobernador", afirmó el experto. "¿Cuánto puede valer esto para hacer negocios?", se preguntó. Esta situación subraya la importancia de la transparencia en las operaciones de los funcionarios públicos para evitar posibles conflictos de interés y asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales.