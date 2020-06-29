Un tema muy controversial en México es el home office o teletrabajo. Ante la pandemia del coronavirus varias empresas optaron utilizar ese modelo para proteger a sus empleados… ¿eso ha hecho el tra...

Un tema muy controversial en México es el home office o teletrabajo. Ante la pandemia del coronavirus varias empresas optaron utilizar ese modelo para proteger a sus empleados… ¿eso ha hecho el trabajo más eficiente?

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus (COVID-19) en situación de pandemia, varias empresas evaluaron la posibilidad de implementar el home office o teletrabajo para proteger a su empleados del contagio. Según una encuesta realizada por OccMundial y la Asociación de Internet.com, al 85% de las personas le gusta trabajar en esta modalidad; sin embargo, el 69% considera que las jornadas laborales son más largas en el home office. La encuesta también reveló que 7 de cada 10 personas prefieren un esquema híbrido de trabajo, es decir unos días realizar home office y otros días asistir a la oficina. El 50% de los personas trabajan 5 a 8 horas diarias, el 40% trabajan de 9 a 12 horas y el 8% trabajan 4 horas o menos. Sin embargo el 40% coincidieron que la carga de trabajo es más durante la cuarentena.

También realizar teletrabajo provoca estrés laboral

A pesar de que a varias personas le gusta trabajar en la modalidad de trabajo a distancia, también se han sentido estresados. La encuesta reveló que el 30% han sentido estrés laboral aun en esta modalidad. “A pesar de que las empresas tuvieron que tomar decisiones rápidas para implementar el trabajo bajo el esquema remoto, los resultados han sido muy positivos, tanto para las organizaciones como para los colaboradores”, comentó Sergio Porragas Moreno, Director de Operaciones de OCCMundial, y Vicepresidente de Recursos Humanos de la Asociación de Internet MX.

Ventajas y desventajas realizando home office

Ventajas

Mayor motivación.

Mejora la productividad y eficiencia.

Disminuye los niveles de estrés y presión.

Permite pasar más tiempo con seres queridos.

Mejora los hábitos alimenticios.

Mayor libertad de horarios y vestimenta.

Desventajas

Facilidad para distraernos en el hogar.

No se cuenta con el mismo mobiliario de una oficina.

Cierto nivel de desconfianza hacia los empleados.

Incremento de la procrastinación.

Mayor nivel de estrés y trabajo (en algunos casos).

Falta de lugar acondicionado para trabajar.

Puedes revisar los resultados de la encuesta de OCCMundial aquí.

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