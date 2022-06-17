Con los cambios fiscales para 2022, se establece que el nuevo requisito en la emisión de comprobantes fiscales Cuando se solicita un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a un establecimiento, el receptor debe indicar qué uso le dará al mismo, según las opciones del catálogo de uso del CFDI. Con los cambios fiscales para 2022, se establece que el nuevo requisito en la emisión de comprobantes fiscales es que “se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal”. Esto se indica en el artículo 29-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación (CFF). Por eso, en el CFDI 4.0 no puede utilizarse el uso de comprobante “P01 – Por definir”. Mientras que en la versión 3.3, el catálogo sí tiene la clave mencionada, que se utiliza cuando el receptor no tiene definido en ese momento el uso que se le dará a ese comprobante.

El SAT extiende el uso “Por definir” para el CFDI 3.3

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente dio a conocer una actualización al siguiente catálogo: c_UsoCFDI: Uso del CFDI La nota indica que con el cambio, el SAT extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 el uso de la clave “P01 – Por definir” del CFDI 3.3. Lo anterior concuerda con la prórroga para el uso obligatorio del CFDI 4.0, anunciada recientemente por el SAT. Con esta prórroga, la autoridad fiscal amplió el periodo de convivencia de las versiones 3.3 y 4.0 del CFDI, que iba a terminar el 30 de junio y ahora finalizará el 31 de diciembre de 2022.